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彰化11/22「送肉粽」 網友驚：上高速公路送到台中！

彰化縣和美鎮11月22日將有一場「送肉粽」科儀，當地里長證實將上高速公路送到台中大甲。（翻攝月眉里長蔡東穎臉書）

彰化縣和美鎮11月22日將有一場「送肉粽」科儀，當地里長證實將上高速公路送到台中大甲。（翻攝月眉里長蔡東穎臉書）

2023/11/18 13:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮11月22日星期三晚間9點至10點將有一場「送肉粽」科儀，不過網友看到送煞路線時都嚇一大跳，送煞路線沿途經過和厝路轉嘉卿路後上國道3號高速公路，有人說「上高速公路那些車怎避開？」「上高速，全台一起送？」，當地月眉里長蔡東穎今天證實「是真的！」他並表示，據了解送肉粽路線不僅將上高速公路，還將送到台中市大甲海邊，他也覺得可思議，但這是喪家的權利，也不便置喙。

蔡東穎的月眉里辦公處臉書官網公告這起「送肉粽」路線，還附上地圖，送煞路線是從和美鎮和厝路1段左轉嘉卿路，再上國道3號高速公路，不少網友看到送煞路線時都看傻眼，直呼送上高速公路，當天國道上的駕駛要怎麼閃避？

蔡東穎今天表示，這個「送肉粽」科儀，當事人是60歲左右的男子，疑罹病在住處上吊，家屬決定為其舉辦「送肉粽」，他看到路線也嚇一跳，一般都是送到伸港、線西或鹿港海邊後圓滿結束儀式，但這起個案卻是上高速公路後直接抵達台中市大甲，但這是喪家的權利，他也不便多說什麼。

蔡東穎說，11月22日當天晚間送肉粽儀式從9點開始到晚間10點，屆時送煞沿路的居民或店家切記最好緊閉門窗，用路人最好也繞道行駛，不要好奇觀望。

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