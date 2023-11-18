水噹噹！八卦山牌樓修繕鷹架拆了 月底竣工

彰化人的共同記憶八卦山牌樓修繕工程即將完工，廠商拆除施工鷹架和防塵網後，牌樓以嶄新的面貌亮相，與藍天白雲相互輝映，視覺水噹噹。（記者張聰秋攝）

2023/11/18 13:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人的共同記憶、文化精神地標的八卦山牌樓，今年5月動工典禮、6月正式動工， 歷經5個多月的修繕，工程進入尾聲，今天廠商進行施工鷹架與防塵網的拆除工作，原本好比「烏紗帽」的鷹架意象消失後，牌樓以嶄新、亮麗的新面貌亮相，與藍天白雲相互輝映，視覺水噹噹。

廠商利用今天凌晨深夜進行鷹架拆除，拆後牌樓不僅重見天日，更以煥然一新的面貌呈現，白天，儘管氣溫下降，天氣變冷了，不過，和煦的陽光，大片灑落下來，照映在變新、變亮的牌樓上，成了點點金色的光斑，遠望景色很美，讓人眼睛為之一亮。

文化局表示，老牌飲料、黑松股份有限公司，60年前建獻牌樓，60年後霸氣贊助縣府300萬元進行修繕，縣府自籌135萬元，官民攜手一起為牌樓進行改造，表訂修繕工程期就到這個月底，目前剩下牌樓支撐柱的部分油漆尚未完成，完成後希望趕在年底前驗收，通過驗收時，就是宣告官民共同為老地標活化再寫新歷史的時刻到來。

坐落於彰化市中山路2段和東民街交叉口的八卦山牌樓，修繕工程歷經4次招標才完成發包，修繕項目包括牌樓主體建築修繕工程及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，今年5月31日進行動工典禮，6月28日正式開工，工程150個日曆天，預計今年11月24日完工。

施工期間為維持交通順暢，以不封路加強施工安全的方式進行，用H鋼當支撐架撐起上方的施工鷹架並架設防塵網，下方照常讓人車通行，工地經過防護措施，有民眾以「烏紗帽」的意象形容工地景觀。

八卦山牌樓修繕工程這個月底完工，廠商今天凌晨拆除鷹架後，白天在和煦的陽光照映下，牌樓看起來很美麗。 （記者張聰秋攝）

重新修繕的八卦山牌樓鷹架拆除後，新上色的亮麗色調，從縣議會這頭看過去，顯得更加明亮璀璨。（記者張聰秋攝）

八卦山牌樓修繕工程即將完工，廠商拆除鷹架和防塵網後，全新亮相的牌樓，在縣立圖書館的紅磚牆面襯托下，顯得更加明亮，民眾站在縣議會遠望看去，牌樓成了點點金色的光斑，十分漂亮。（記者張聰秋攝）

八卦山牌樓修繕時搭設鷹架和防塵網，被民眾以「烏紗帽」的意象形容工地景觀。 （資料照／記者張聰秋攝）

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