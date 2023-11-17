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彰化「台灣大戲院」將暫停營業 黃秀芳不捨青春回憶

立委黃秀芳用行動力挺國片，今晚在彰化火車站的後站公園放映「南方，寂寞鐵道On The Train」。（黃秀芳服務處提供）

立委黃秀芳用行動力挺國片，今晚在彰化火車站的後站公園放映「南方，寂寞鐵道On The Train」。（黃秀芳服務處提供）

2023/11/17 22:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣立委黃秀芳服務處主辦的「星空電影院」，今天晚間在彰化火車站後站公園放映「南方，寂寞鐵道On The Train」，黃秀芳說，她用行動支持國片，雖然彰化市僅存的最後一家戲院「台灣大戲院」公告將於12月1日起暫停營業，令人萬般不捨，但希望透過星空電影院，讓更多人一起支持國片。

黃秀芳表示，她學生時代也會到台灣大戲院看電影，這是屬於彰化人共同的美好回憶，如今電影院決定即將暫停營業，對所有彰化人來說，都覺得很捨不得。

黃秀芳指出，她在立委任內長期推動兒童劇下鄉演出，也曾在電影院包場放映國片或是紀錄片，用最直接的方式力挺藝文活動，支持國片。因此，今年推出一系列的「星空電影院」，讓更多人找回早年在露天看野台戲或是電影的回憶。

黃秀芳強調，今天選在彰化火車站的後站公園，放映「南方，寂寞鐵道On The Train」，格外有意義。這部影片入圍釜山國際影展紀錄片競賽，而彰化擁有全國僅存的扇形車庫，不只是鐵道觀光重要資產，也是彰化人重要的歷史資產。

黃秀芳表示，過去她爭取2000萬經費再造戶羽機關園區，又爭取前瞻預算1億1671萬元在後站規劃立體停車場，如今已經完工，也即將正式營運。後站立體停車場共有295個汽車停車位、523個機車停車位，啟用之後不只能解決火車站商圈停車問題，還可以把扇形車庫、戶羽機關園區與舊鐵路宿舍村串連起來，帶動彰化鐵道觀光的人潮。

立委黃秀芳曾出席作家吳晟紀錄片的包場活動。（黃秀芳服務處提供）

立委黃秀芳曾出席作家吳晟紀錄片的包場活動。（黃秀芳服務處提供）

彰化「台灣大戲院」將暫停營業。（資料照）

彰化「台灣大戲院」將暫停營業。（資料照）

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