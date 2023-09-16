謝衣鳯、吳音寧同台 兩人零互動

吳音寧（右1）、謝衣鳯（左1）難得同台，但兩人零互動。（記者顏宏駿攝）

2023/09/16 17:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕喜樂小兒麻痺協會預定斥資1億8000萬元在竹塘鄉興建「伯立歐身障家園」，目前已募得8000萬元，今天在預定地舉行第一期動土典禮，國民黨立委謝衣鳯與民進黨立委參選人吳音寧難得同台，但兩人零互動。

謝衣鳯因為有立委身分，得以上台致詞，她希望大家發揮善的力量，一起來幫助社會弱勢。因為現場貴賓太多，吳音寧只能在台下跟現場來賓握手致意，她表示，伯立歐家園目前經費只有募得一半，未來有機會她一定會全力來協助募款。

伯立歐身障家園於今年6月取得建築執照，今天舉行動工感恩禮拜，邀請蒞臨的貴賓一起放飛500顆氣球，象徵夢想起飛，翱翔天際，期待工程順利。現場許多貴賓紛紛響應捐贈善款，活動共募到近1000多萬元，為家園在籌募的經費的道路上更添助力。

喜樂小兒麻痺協會理事長陳忠盛表示，他和數百名小兒麻痺幼童得到喜樂保育院創辦人瑪喜樂的疼愛和協助，藉由輔具站立，能以平視角度跟一般人講話，19年前在喜樂保育院長大院生成立喜樂小兒麻痺協會，12年前推動成立伯立歐家園，希望為弱勢會員提供終老庇護場所。

伯立歐家園是地上4層樓的多功能大樓，樓地板面積約1100多坪，規劃54床住宿、30床日間照顧，預計2026年服務小兒麻痺患者。

吳音寧、謝衣鳯的文宣品在活動現場發放。（記者顏宏駿攝）

伯立歐家園動工，現場施放氣球。（記者顏宏駿攝）

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