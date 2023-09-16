沒分類不要來！溪州焚化廠重啟落地檢查 11鄉鎮市被退運

今年8月起，彰化縣溪州焚化廠重啟落地檢查，每一垃圾包含有15個資源回收品或廚餘超過50％，嚴格執行垃圾車退運機制。（圖由環保局提供）

2023/09/16 15:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕為調控焚化爐貯坑量垃圾，今年8月起，彰化縣溪州焚化廠重啟落地檢查，每一垃圾包含有15個資源回收品或廚餘超過50％，就嚴格執行垃圾車退運機制，統計至今已有11鄉鎮市13台車次被退運，爐坑前吃上閉門羹，清潔隊員還得上環境保育課程，貫徹執行力。

環保局長江培根說，這次，焚化廠的落地檢查，結合鄉鎮市公所清潔隊垃圾車沿線破袋檢查，雙軌運作；公所收垃車收垃圾時，對持垃圾包之民衆抽樣執行破袋檢查，檢查的重點為資源回收物、瓦斯罐及事業廢棄物等不可混入一般垃圾收集。環保局再從進廠垃圾車，抽樣15％之垃圾車進行落地檢查，每車再隨機抽樣破袋5袋，只要1袋分類不合格，就會整車退運，要求重新分類後才能進廠，同時要求該垃圾車的清潔隊員接受環境保護教育。

江培根指出，前幾年因疫情等環境因素，減少破袋稽查而無法落實檢查勸導，沒想到因此讓民眾心存僥倖，未做好垃圾分類，造成家用垃圾量增加，可循環再利用的回收垃圾未能進入資源循環體系，造成雙重浪費。

尤其，環保局發現，今年垃圾量夾雜資收品、寶特瓶和廚餘現象嚴重，平均每人每日垃圾產生量應在0.5公斤以下，彰化縣平均接近0.6公斤，部分鄉鎮市公所達到0.7公斤，量超過太多。

全縣26鄉鎮市公所，每日垃圾量平均進場總量約750公噸，過去執行過焚化廠落地檢查，發揮調控垃圾量目的，這次重啟焚化廠落地檢查，可能增加民眾丟垃圾的不便，但可減少資源浪費及降低焚化過程二氧化碳排放量，民眾若未妥善分類就丟棄，將依廢棄物清理法規定開罰1200元至6000元罰鍰，環保局提醒民眾落實垃圾分類，為垃圾減量盡一份心。

彰化溪州焚化廠執行落地檢查，結合鄉鎮市公所清潔隊垃圾車沿線破袋檢查，雙軌運作，請民眾配合執行，被抓到不分類，依法開罰。（圖由環保局提供）

彰化鄉鎮市公所收垃車收垃圾時，對持垃圾包之民衆抽樣執行破袋檢查，檢查的重點為資源回收物、瓦斯罐及事業廢棄物等不可混入一般垃圾收集。（圖由環保局提供）

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