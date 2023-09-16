賴佩霞心理諮商收費80分鐘2萬3 專業心理師嚇到下巴掉地上

賴佩霞心理諮商收費標準每80分鐘高達23000元，令心理師覺得離譜，其標榜「心理諮商師」也被認為不專業。（翻攝自《Dr.賴佩霞》）

2023/09/16 15:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕資深女星賴佩霞14日宣布成為鴻海創辦人郭台銘的副手，她的個人經歷接受各界的檢驗，她除了演員外，還有「心理諮商師」的身份，有心理師上《Dr.賴佩霞》官網發現，賴佩霞游走法律邊緣，她沒有國內「諮商心理師」或「臨床心理師」的證照，卻從事心理諮商的行為已觸法，且公告收費80分鐘高達23000元，許多心理醫師看到這種收費標準，無不嚇到「下巴掉到地上」。

執業律師暨諮商心理師紀岳良說，依台灣的醫療法規定，所謂的「心理師」只有兩種，一為「諮商心理師」一為「臨床心理師」，絕無「心理諮商師」，但賴佩霞標榜自己的經歷卻是「心理諮商師」，似乎在混淆受眾。

紀岳良表示，要進行心理諮商就必須要取得心理醫師的證照，若要進行收費行為一定會秀出個人的證照，但在賴佩霞的官網並未見此類證照，而最離譜的是賴佩霞疑似沒有國內證照，卻在網頁公告心理諮商的收費，每80分鐘就高達23000元，看到這種「貴族收費標準」，許多心理師都嚇到「下巴掉到地上」。

他說，接受心理諮商有固定行情，一般收費每50分鐘約5000元，就算心理學「泰斗」也不會高到多少，23000元的收費行情實在太離譜。

他表示，綜觀賴佩霞的官網，許多的心理諮商介紹及收費都游走法律邊緣，他強調，「諮商心理師」是法定的醫療人員，諮商心理係以「言語對談」為主的「心理治療」行為，賴佩霞官網廣告所標榜的已是醫療行為，而國內「醫療法」規定，只要「暗示／影射」到醫療就違法，假若廣告行為讓人聯想到「醫療」，即便規避特定字眼，都會有被認定為「醫療廣告」的可能，而將面臨行政裁罰的追究。

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