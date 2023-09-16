彰化縣13項數位便民服務 最受歡迎項目曝

數位發展部多元創新司長莊明芬（右五）與彰化縣副縣長林田富（右四），宣導民眾多使用線上申辦服務。（記者劉曉欣攝）

2023/09/16 00:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒時間到公家機關申請紙本資料嗎？彰化縣政府推動一條龍數位便民櫃台，目前已有13項線上申辦服務，最受歡迎的就是「土地無套繪證明」申請。副縣長林田富表示，數位便民採「數位孿生」的概念，在原有的臨櫃辦理外提供網路申辦服務，讓民眾「多用網路，少用馬路」。

數位發展部多元創新司長莊明芬表示，「個人化資料自主運用（MyData）」（簡稱MyData平臺）在兩年前就開始啟用，在台灣疫情解封，智慧政府提供網路便捷服務更為重要，民眾可以透過MyData平臺快速進行業務申辦，讓民眾不用來回奔波。

林田富表示，目前整合各局處提供13項數位便民服務，包括身心障礙者專用停車識別證申請、臨時托育（在宅／到宅保母、活動臨托、定點）、使用牌照稅身心障礙免稅申請、國民年金所得未達一定標準保險費補助、低收入戶老人安養護申請、長青幸福卡申請、申請地價稅自用住宅稅率、申辦借閱證（圖書證）、土地無套繪證明申請、臨時道路（縣、鄉道）申請、彰化縣區域排水設施範圍查詢申請。

縣府表示，目前最受歡迎的是「土地無套繪證明」的申請，每天均有3、4件的申請案，這是與土地交易有關的產權證明，一推出線上服務，大受民眾與地政從業人員的歡迎。

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