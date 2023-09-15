「賴粽月議員」又來了 這次送彰化家扶1200顆月餅

彰化縣議員賴清美連續17年送月餅給家扶兒，今年立委黃秀芳也加入愛心行列。（記者劉曉欣攝）

2023/09/15 12:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「賴粽月」議員又來了！彰化家扶中心的扶助兒童，連續17年都收到縣議員賴清美與善心友人合送的中秋月餅，加上端午節也送粽子，讓家扶兒一看到賴清美，都大喊「賴粽月議員」來了。賴清美說，今年物價上揚，但愛心加碼，共送出1200顆月餅讓家扶兒吃得開心。

賴清美說，她去年購買蛋黃酥送給家扶兒，去年每戶送6顆，今年則是加碼到每戶12顆月餅，總共送出100盒，也就是1200顆月餅。除了她自掏腰包以外，感謝八大家具的筆哥響應，以及立委黃秀芳也加入愛心行列，並有愛心企業捐贈100罐鮪魚罐頭。

賴清美表示，近年來的中秋月餅隨著物價調漲，光是今年就比去年大約漲了快要1成，她連續送了17年中秋月餅，早也就不記得以前買月餅花了多少錢，只要看到小朋友吃月餅的開心滿足模樣，一切就足夠了。

賴清美說，就算物價波動，中秋節還是要過，她除了送100盒月餅給家扶兒，今年也有準備200盒月餅加上民生物資要送給弱勢家庭，讓人人都可以在中秋節吃到應景的月餅。

彰化家扶中心主任王震光指出，愛心月餅一送就是17年，真是太感人了，感謝議員賴清美從愛出發，持續關懷家扶兒，並號召八大家具的筆哥與立委黃秀芳一同加入，讓扶助家庭感受到中秋節的暖暖人心。

彰化縣議員賴清美（圖左）攜手立委黃秀芳（圖右），以及八大家具業者「筆哥」（圖右二）一起捐贈愛心月餅。（記者劉曉欣攝）

看到小朋友吃月餅的滿足表情，彰化縣議員賴清美說「一切都值得了」。（記者劉曉欣攝）

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