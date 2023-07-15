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    首頁　>　彰化縣

    羨慕！彰化縣伸港3.8萬鄉民每人領2200元 這戶24口賺翻

    伸港鄉3萬8000名鄉親每人都可領到振興禮金1200元、台電生活扶助金1000元，羨煞其他鄉鎮民眾。（資料照，記者劉曉欣攝、本報合成）

    伸港鄉3萬8000名鄉親每人都可領到振興禮金1200元、台電生活扶助金1000元，羨煞其他鄉鎮民眾。（資料照，記者劉曉欣攝、本報合成）

    2023/07/15 16:10

    〔記者湯世名／彰化報導〕羨慕！彰化縣伸港鄉一次性振興禮金1200元、台電生活扶助金1000元已於14日發放完畢，全鄉3萬8000名鄉親，每人都可領到2200元，領到的鄉親都開心萬分，羨煞其他鄉鎮民眾。鄉長黃永欽指出，其中有1戶人口數多達24人，等於該戶人家共可領到5萬2800元，堪稱全鄉最幸福。

    黃永欽表示，全鄉14個村依表訂日程從7月3日起開始發放2200元，各村發放時間為每天上午9點到中午12點，以及下午2點到4點，發放至昨天截止。有鑑於仍可能有鄉親未領到，因此未領到的鄉親可於17日到21日早上到伸港鄉公所「村聯合辦公室」領取。於期限內仍未領取者則視同棄權，扶助金與振興金都將悉數解繳公庫，鄉親千萬不要放棄自身權益。

    黃永欽說，雖然疫情已經解封，但考量3年來對鄉親的影響很大，因此他在去年底上任後，就著手計畫再度提出發放一次性振興禮金自治條例的議案，並獲得鄉代會同意，終於取得發放的法源依據。由於伸港鄉每年7月也會發放台電生活扶助1000元，因此，振興禮金1200元也同步發放，讓親領的民眾不必跑兩趟，今年每人都可以領到2200元。伸港鄉全鄉人口約3萬8000人，每人發放振興禮金1200元，需要4637萬元經費。

    這幾天親自前往領取2200元的伸港鄉親都相當開心，有人說儘管疫情解封多時，農曆春節與端午節也都過了，但仍算得上是「遲來的小確幸」。依據鄉公所資料，其中1戶有24口，堪稱一家三代大家族，該家族一次就可以領到5萬2800元，堪稱全鄉最幸福的人家。

    伸港鄉3萬8000名鄉親每人都可領到振興禮金1200元、台電生活扶助金1000元，羨煞其他鄉鎮民眾。 （資料照，記者劉曉欣攝）

    伸港鄉3萬8000名鄉親每人都可領到振興禮金1200元、台電生活扶助金1000元，羨煞其他鄉鎮民眾。 （資料照，記者劉曉欣攝）

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