彰化警逮學生烏龍 學生恐懼還擔心員警丟工作

3名員警擺烏龍，錯將1名17歲的學生當壞人。（民眾提供）

2023/07/14 19:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖警分局員警在常訓結束後，欲盤查一名暑假打工下班的學生，學生誤以為警方是綁匪，極力掙脫，頭部撞到耕耘機，送醫縫了17針，該名學生至今回憶起當時「被捕的慘況」仍感到恐懼。此事件引發軒然大波，警方一再到學生家慰問，也願意付所有的醫藥費，但因盤查的員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，帶班的葉姓所長被記申誡一次，相關員警也擔心會有進一步的處分。倒是該名學生驚懼之餘仍關心員警是否因他而丟工作。

此事件整個過程被路邊的監視器拍下，畫面今天曝光，引發警方執法過當的質疑，溪湖分局副分局長施焜山表示，當天下午5點多員警開車行經天盛村時，見一名男子騎自行車並使用手機，男子精神狀況不佳，騎車搖擺不定，員警隨即下車盤查，並當場表明是「警察」，但該名男子誤認警方是「壞人」，轉身就跑，過程中男不慎碰撞到一旁耕耘機而受傷，警方也立即將他送醫救治。

警方強調，員警沒有追打學生，而是學生以為警方是「壞人」，執意想逃離現場，雙方發生一連串的誤會，學生頭部撞上耕耘機流血，一切都令人遺憾。

學生的家人說，警察沒有穿制服卻想抓人，孩子真的以為遇到綁匪，回想起當時被抓的情景，至今仍感到恐懼，孩子告訴他們，當時他不停的問對方「你真的是警察嗎？」，萬一如果不是，他可能被壞人抓走，他當然會奮力抵抗。

家屬難過的說，小孩受傷後反而一直告訴他們「警察很辛苦」，甚至還「更擔心警察因此失去工作」，還不停為員警說話，令家人相當的不捨。

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