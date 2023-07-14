北斗遠東戲院活化再利用 鎮長補選攻防焦點

遠東戲院被列為縣定古蹟。（記者顏宏駿攝）

2023/07/14 17:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北斗鎮長補選登場！已經荒廢數十年的遠東戲院成為候選人議題爭鋒的焦點，目前該建築有如廢墟，但已被縣府列為縣定古蹟，縣府委託間進行活化再利用規劃書已出爐，民進黨參選人江熊一楓主張以此計畫為基礎，打造遠東戲院為金雞母；無黨參選人楊麗香也同意活化遠東戲院，利用創意讓年輕人進駐，但無黨籍參選人顏宏霖則對活化戲院持保留態度，他甚至希望縣府撤銷「縣定古蹟」的決定，由公所來主導未來的使用。

遠東戲院為1950年代建物，因產權等爭議荒廢許久，公所原有意拆除並規劃為停車場或商場，2015年文史工作者蔣敏全發起搶救行動，並向縣府文化局文化資產審議委員會提議列為縣定古蹟獲准，2018年公所提出行政訴訟，要求撤銷縣定古蹟敗訴，遠東戲院的古蹟認定得以保全。目前遠東戲院持續荒廢，但如何活化，縣府委由楊意升建築師進行規劃，並根據該計畫向中央爭取近7000萬元的修復經費。

今天文化部文化資產局副局長粘振裕應立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月邀請到遠東戲院勘查，粘振裕肯定地方對文化資產的保存與維護，強調會全力支持未來遠東戲院的活化再利用。

江熊一楓說，遠東戲院是鎮民共有的回憶，過去因為存在爭議，以致修復和活化的進度一再拖延，未來她將以縣府文化局的「遠東戲院活化再利用計畫書」為基礎，用行政執行力來推動活化，把遠東戲院打造為「金雞母」。

楊麗香則表示，遠東戲院列為古蹟已是不爭的事實，目前最重要的是活化，對於古蹟的活化她最有經驗，例如在紅磚市場辦「寶斗宴」造福地方小吃業，其次利用保甲事務所、北斗郡守官舍辦文化活動。

顏宏霖則表示，遠東戲院破敗髒亂不堪，地方對於它的利用還有很多意見，不少地主及地主的後代也對古蹟不敢苟同，縣府既然主張「活化」應讓地方相信古蹟可以帶來多重效益，如果做不到，他主張，縣府應撤銷「縣定古蹟」的決議，讓遠東戲院的使用權回到公所，由公所來決定它的未來，將來他擔任鎮長一定會參考鎮民的意見，作「最有效」的使用。

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