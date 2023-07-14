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    首頁　>　彰化縣

    一票500元！ 彰化5連霸縣議員林茂明買票判2年

    無黨籍彰化縣5連霸議員林茂明，為求當選以每票500元向選民賄選，日前遭彰化地院判決當選之效，近日再針對違反選罷法，判刑2年，另併科60萬元罰金。（資料照）

    無黨籍彰化縣5連霸議員林茂明，為求當選以每票500元向選民賄選，日前遭彰化地院判決當選之效，近日再針對違反選罷法，判刑2年，另併科60萬元罰金。（資料照）

    2023/07/14 17:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕無黨籍彰化縣5連霸議員林茂明，於去年大選前涉嫌以每票500元向選民賄選，遭檢方提出當選無效之訴，今年4月彰化地院判決林茂明當選無效，今（14日）彰化地院再宣判林茂明違反《公職人員選舉罷免法》，判刑2年，另併科60萬元罰金，全案可上訴。

    林茂明（64歲）為彰化縣議員第一選區候選人，本次選舉為求當選，他與助理吳男和陳男商議現金30萬元買票，吳男約同陳男，以1票500元之行賄方式，向39位居住於彰化縣芬園鄉、具有投票權的選民行賄，選前一週，檢方獲報將吳、陳2人逮捕，並查獲4000元賄款及向法院聲押禁見獲准，不過林茂明仍獲得6691票當選，隨後檢方也對他提起當選無效之訴，日前一審裁決勝訴。

    由於林茂明買票屬實，彰化地院對此進行審判，判決書指出，林茂明等人自白全部犯行，依公職人員選罷法規定可減輕其刑，因此判刑2年，但法官認為，林茂明為求當選，不惜以現金買票，若以繳交國庫現金方式換取緩刑，無異讓林茂明可以再次透過金錢規避刑罰，對於其他參與選舉之人，顯屬不公，無法達到特別預防的刑罰效果，故不應宣告緩刑。

    法官審理，分別量處林茂明、吳男、陳男有期徒刑2年、1年6月、1年2月，並均褫奪公權3或2年不等，林茂明另併科罰金60萬元，不過法官審酌，吳男、陳男犯後坦承全部犯行，並積極配合查獲林茂明及其他收受賄賂的選民，且均已年逾65歲，應當知所警惕，故均宣告緩刑3年，但得服80小時義務勞務、接受法治教育或向公庫支付20萬元。

    林茂明選前透過助理吳男、陳男，以每票500向分芬園鄉選民賄選，彰化檢方將兩人逮捕並查獲4000元賄款。（資料照）

    林茂明選前透過助理吳男、陳男，以每票500向分芬園鄉選民賄選，彰化檢方將兩人逮捕並查獲4000元賄款。（資料照）

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