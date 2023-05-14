台灣國際郵輪協會推彰化岸上觀光遊 踩線熱點曝光

台灣國際郵輪協會日前組岸上觀光踩線團到彰化一遊，縣府安排海線行程包括二林和鹿港，其中，芳苑海空步道為行銷熱區。（縣府提供）

2023/05/14 19:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕疫後國際郵輪旅遊市場開始復甦，扮演推動國內郵輪觀光火車頭角色的台灣國際郵輪協會擬推郵輪停泊台中港，岸上台中、彰化兩地觀光遊，協會日前為此計畫組踩線團一日遊彰化，縣府安排臨海鄉鎮二林、鹿港的觀光熱點，讓踩線團親身感受彰化的人文之美。

這個踩線團是由郵輪協會領軍，帶領郵輪和旅行社業者組成，於上週五（5月12日）抵達彰化縣為旅遊觀光踩線，縣府規劃海線行程，上午體驗天然風景，搭乘富有懷舊古味的牛車，體驗海牛至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，隨後再到芳苑濕地紅樹林的海空步道，接著到王功漁港品嚐彰化西濱海味王功風味餐。

下午走訪鹿港鎮，先後參觀有「台灣護聖宮」之稱的台灣玻璃館，以及「卷木森活館」和「台灣優格餅乾學院」觀光工廠，還有參拜鹿港天后宮，走訪鹿港老街，和老街商圈附近桂花巷藝術村，感受鹿港小鎮的文化、歷史之美。

縣府城市暨觀光發展處指出，疫情前，2019年12月歌詩達郵輪新浪漫號首航台中港，帶來1000多位遊客暢遊彰化，疫後新生活旅遊全面大開放，縣府相信透過國際郵輪協會安排的岸上觀光踩線團，彰化也能搶到輪郵旅遊市場的客源，商機潛力無窮。

縣府安排踩線團造訪景點，在遊客從郵輪停靠台中港後，下了船，走台61線只要車程20分鐘即可抵達鹿港鎮，彰化占盡地利和交通之便，縣府歡迎更多的旅行社帶著國外觀光客來彰化一遊。

沿著海岸線濕地打造的芳苑海空步道，空拍畫面壯觀漂亮。（縣府提供）

台灣國際郵輪協會踩線團造訪台灣玻璃館的台灣護聖宮，感受宗教結合藝術的人文之美。（縣府提供）

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