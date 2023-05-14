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    首頁　>　彰化縣

    毒蟲衝撞員警中彈遭友人丟包身亡 朋友不解為何不送醫

    楊男（右圖前座）載張男（後座）逃逸，他中彈後張男卻把他送到左圖土地公廟旁的石桌。（記者顏宏駿攝、民眾提供）

    楊男（右圖前座）載張男（後座）逃逸，他中彈後張男卻把他送到左圖土地公廟旁的石桌。（記者顏宏駿攝、民眾提供）

    2023/05/14 17:08

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮39歲楊男因毒品案被判刑，即將入獄，昨天深夜在田尾鄉因行跡可疑被警方攔檢，楊男拒絕受檢逃逸還衝撞員警，遭警開槍，不幸中彈，朋友卻將他送到土地公廟，再透過友人通知消防隊送醫，最後仍不幸身亡。

    楊男的姊姊說，好好的一個人，突然間就不見了，而且開槍的竟是警察，她實在無法接受，特別是「今天是母親節」，她至今仍不敢讓媽媽知道弟弟已經身亡的事實。

    楊男因毒品案被判刑6年，即將在近日執行，但昨天深夜他與張姓友人出現在田尾柳鳳路、民生路口，當時蔡姓、黃姓兩名員警開車執行巡邏勤務，發現兩人行跡可疑，示意攔查臨檢，楊男拒受臨檢還加速逃逸，警方展開追逐，不久進入一處死巷，員警用警車堵住去路，楊男迴轉欲突圍，開車衝撞員警，蔡姓員警見情狀危急朝對方開一槍，仍被楊、張兩人逃逸。

    原本騎車的楊男中彈後，改由同車的張男騎車，張將其載到約5公里外的埔心鄉羅厝村土地公廟旁的石桌，他透過友人再通知119「土地公廟有人中彈」，埔心消防隊接獲通報，派員到場，見楊男左後背有一彈孔，脈膊微弱，在送往衛福部彰化醫院途中已OHCA，到院後急救仍傷重不治。

    楊男如果被早一點送醫，也許還有一線生機，但與楊同行的張男明知他中彈，竟然把他丟包在土地公廟旁，張男再以手機告訴友人「楊男中彈」，友人再通知消防隊並趕到現場，但來到現場楊男已奄奄一息。

    北斗警分局長吳詠傑表示，經查死者楊男因毒品案遭彰化地檢署核發拘票查緝中，突遇臨檢，深怕遭拘提，因此冒險衝撞員警，而開槍的員警在第一時間也不知對方是待拘提的嫌犯。警方對此事感到遺憾，對於死者的後事，警方會全力協助，至於員警開槍時機是否過當交由彰化地檢署調查。

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