通緝犯遇臨檢怕拘提衝撞員警 遭開槍中彈丟包死在土地公廟

楊男（前方）騎車載友人拒攔檢衝撞員警，警開槍中彈身亡。（民眾提供）

2023/05/14 12:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗警分局海豐派出所2名員警昨天深夜執行巡邏勤務時，欲攔查2名機車雙載的可疑男子，楊男、張男2人拒檢騎車逃逸，警尾隨進入一條死巷，2男迴轉衝撞員警，員警開1槍，對方仍突圍離開，其中楊男因中彈被張男載到埔心鄉羅厝村的土地公廟前，張男把楊男丟包在土地公廟，再打電話通知消防隊後逃逸，消防隊獲報前來載運送醫，楊男事後仍傷重不治。

警方表示，這起意外發生在田尾鄉柳鳳路、民生路口，時間是23時40分，當時蔡姓、黃姓員警開車執行巡邏勤務，在此發現楊男（39歲）與張男共乘一部機車行跡十分可疑，警示意臨檢攔查，但對方拒不接受，加速逃逸，警方在後尾隨，一直追到附近一條死巷，警方用警車把去路堵死，2男欲突圍，騎車衝撞員警，蔡姓員警見情狀危急朝對方開一槍。警方在第一時間並不知道對方有人中彈。

原本騎車的楊男中彈後，改由同車的張男騎車，張將其載到約5公里外的埔心鄉羅厝村土地公廟前，再通知119「土地公廟有人中彈」，埔心消防隊14日凌晨0點16分接獲通報，派員到場，見楊男左後背有一彈孔，脈膊微弱，在送往衛福部彰化醫院途中OHCA，到院後醫院全力急救可惜仍因傷重不治。

北斗警分局長吳詠傑表示，經查死者楊男因毒品案遭彰化地檢署核發拘票查緝中，昨突遇臨檢，深怕遭拘提，可能因此冒險衝撞員警，而開槍的員警在第一時間也不知對方是待拘提的嫌犯。警方對此事感到遺憾，對於死者的後事，警方會全力協助，至於員警開槍時機是否過當交由彰化地檢署調查。

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