為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    通緝犯遇臨檢怕拘提衝撞員警 遭開槍中彈丟包死在土地公廟

    楊男（前方）騎車載友人拒攔檢衝撞員警，警開槍中彈身亡。（民眾提供）

    楊男（前方）騎車載友人拒攔檢衝撞員警，警開槍中彈身亡。（民眾提供）

    2023/05/14 12:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗警分局海豐派出所2名員警昨天深夜執行巡邏勤務時，欲攔查2名機車雙載的可疑男子，楊男、張男2人拒檢騎車逃逸，警尾隨進入一條死巷，2男迴轉衝撞員警，員警開1槍，對方仍突圍離開，其中楊男因中彈被張男載到埔心鄉羅厝村的土地公廟前，張男把楊男丟包在土地公廟，再打電話通知消防隊後逃逸，消防隊獲報前來載運送醫，楊男事後仍傷重不治。

    警方表示，這起意外發生在田尾鄉柳鳳路、民生路口，時間是23時40分，當時蔡姓、黃姓員警開車執行巡邏勤務，在此發現楊男（39歲）與張男共乘一部機車行跡十分可疑，警示意臨檢攔查，但對方拒不接受，加速逃逸，警方在後尾隨，一直追到附近一條死巷，警方用警車把去路堵死，2男欲突圍，騎車衝撞員警，蔡姓員警見情狀危急朝對方開一槍。警方在第一時間並不知道對方有人中彈。

    原本騎車的楊男中彈後，改由同車的張男騎車，張將其載到約5公里外的埔心鄉羅厝村土地公廟前，再通知119「土地公廟有人中彈」，埔心消防隊14日凌晨0點16分接獲通報，派員到場，見楊男左後背有一彈孔，脈膊微弱，在送往衛福部彰化醫院途中OHCA，到院後醫院全力急救可惜仍因傷重不治。

    北斗警分局長吳詠傑表示，經查死者楊男因毒品案遭彰化地檢署核發拘票查緝中，昨突遇臨檢，深怕遭拘提，可能因此冒險衝撞員警，而開槍的員警在第一時間也不知對方是待拘提的嫌犯。警方對此事感到遺憾，對於死者的後事，警方會全力協助，至於員警開槍時機是否過當交由彰化地檢署調查。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    毒販駕車被攔查想突圍衝撞警方 遭開槍嚇阻乖乖就範
    2023/05/11 19:51

    毒販駕車被攔查想突圍衝撞警方 遭開槍嚇阻乖乖就範
    男拒攔查倒車衝撞 員林警對空鳴槍圍捕搜出毒品
    2023/04/21 14:14

    男拒攔查倒車衝撞 員林警對空鳴槍圍捕搜出毒品
    拒檢撞傷女警！高雄旗山毒蟲落跑 輪胎被警轟爆棄車逃逸
    2022/04/21 19:31

    拒檢撞傷女警！高雄旗山毒蟲落跑 輪胎被警轟爆棄車逃逸
    通緝犯開車竄逃撞傷婦人 警開槍擊中乘客
    2022/03/11 18:09

    通緝犯開車竄逃撞傷婦人 警開槍擊中乘客
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播