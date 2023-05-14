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    母親節來看「母親花」！彰化虎山巖破紀錄擠爆2萬人賞金針花

    今天是母親節，花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客也擠爆園區，粗估湧入逾2萬人，打破歷年記錄。 （民眾提供）

    今天是母親節，花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客也擠爆園區，粗估湧入逾2萬人，打破歷年記錄。 （民眾提供）

    2023/05/14 12:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕母親節來看「母親花」！今天是年度母親節，彰化縣花壇鄉虎山巖3萬株金針花今天爆開達最高峰，賞花遊客也擠爆園區，滿山滿谷的遊客，粗估現場湧入逾2萬人，打破歷年記錄，停車場大爆滿，周邊交通大打結，當地居民抱怨返家不易，彰化警分局則派員疏導交通，有遊客抱怨說，以往上山賞花人數都有管制、分流，今年卻未控管，整個花海區人山人海，動彈不得，「都不知道到底是來拍花還是拍人」。

    今天是母親節，虎山巖有「母親花」之稱的金針花大爆發，3萬株金黃色花海開滿山頭，連日來吸引賞花人潮，遊客徜徉花海中直呼「太美了」，觀光旅遊業者看準商機，把此區列為旅遊重點區域，動員一輛又一輛的遊覽車載遊客前來賞花。

    昨天賞花人潮粗估逾1萬人，今天一早園區就湧入大批遊客，停車場在上午9點多就停滿車輛，晚來的遊客只得把車停在遠處再徒步走到園區，也導致周邊交通大打結，彰化警分局則派員疏導交通，但由於賞花車輛一輛接著一輛，不少遊客又是隨處亂停，當地居民抱怨連回自己家都不方便。

    往年實施的賞花人流管制，今年並未實施，賞花人潮源源不絕往山上走，整個金針花海區的步道上都站滿人，連要往前走或錯身而過都不容易，有遊客想要取拍攝角度，卻因為背景都是滿滿的遊客，不知該如何取拍照角度，不禁抱怨「到底是拍花還是拍人」，希望明年園方能實施人流管制，以免影響賞花品質。

    陳姓遊客說，金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，今年因為缺水，金針花較去年晚開約10天，今天母親節達到最高峰，由於氣候宜人，因此吸引爆滿人潮前來賞花，粗估今天中午之前園區就已湧入破紀錄的2萬人來賞花，顯得十分應景。

    今天是母親節，花壇鄉虎山巖擠爆遊客賞金針花，大家都想拍出美美的花海照片。 （民眾提供）

    今天是母親節，花壇鄉虎山巖擠爆遊客賞金針花，大家都想拍出美美的花海照片。 （民眾提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，但由於未實施人數管制，賞花步道站滿人，引來部分遊客抱怨。 （民眾提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，但由於未實施人數管制，賞花步道站滿人，引來部分遊客抱怨。 （民眾提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客也擠爆園區，停車場一早就停滿車輛。 （民眾提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客也擠爆園區，停車場一早就停滿車輛。 （民眾提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客與車輛源源不絕湧入，警方派員疏導交通。 （警方提供）

    今天花壇鄉虎山巖金針花爆開達最高峰，遊客與車輛源源不絕湧入，警方派員疏導交通。 （警方提供）

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