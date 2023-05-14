慶佛誕節彰化2地禮佛 模範母帶腦傷兒參加

彰化縣長王惠美以首長身分參加慈濟慶佛誕節活動，與現場超過千名民眾合唱「讚佛偈」，由慈濟志工引領於佛前禮佛。（記者張聰秋攝）

2023/05/14 11:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕佛教慈濟基金會慶祝佛誕節、母親節、全球慈濟日，今日於彰化縣立體育場、員林公園舉辦三節合一浴佛典禮和孝親活動，共同感念佛恩、父母恩與眾生恩，場面莊嚴。

今天早上，各地民眾湧進彰化縣立體育場，彰化縣長王惠美也以首長身分現身禮佛，眾人由藍衣白褲的慈濟人帶位，在晨曦日照中浴佛大典莊嚴進行，一開始，民眾在司儀的帶領下，雙手合十向佛陀三問訊，接花香、供花香、獻湯燭、禮佛足，信眾共許修善、斷惡、度眾生的清淨心願，迴向給社會大眾。

60歲的慈濟環保志工侯麗嬌，帶著車禍傷及腦部造成行動不便的兒子顏志達一起參加浴沸，她長年要照顧中風的先生和年邁的婆婆，還有車禍傷及腦部造成行動不便的2兒子，17年不間斷，抱著樂天知命的態度，勇敢生活，榮獲今年模範母親表揚。

侯麗嬌說，她沒有倒下的權利，只能積極治療，「既然老天安排命運碰到了，就要好好面對治療，現在身體狀況一切都ok！」侯麗嬌幽默地說老天還是很疼惜她，兒子都很乖。

不善表達也無法說很長話的顏志達說，他雖行動不便但做環保也是在復健，肢體也因做環保有日改善。今天他在員林公園的孝親奉茶儀式中，為媽媽奉茶，侯麗嬌接下茶杯，喝下幾口茶，她說，這是最甘甜又最幸福的茶！

慈濟環保志工侯麗嬌母子一起參加禮佛，雙手合十向佛陀三問訊，接花香、供花香、獻湯燭、禮佛足。（圖由慈濟提供）

媽媽喝到孩子跪地奉茶，高興的心情全寫在臉上。（記者張聰秋攝）

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