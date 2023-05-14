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    首頁　>　彰化縣

    打開有護城河的神祕角落 央廣鹿港分台規畫「廣播園區」

    央廣鹿港分台辦公大樓與機房區、宿舍區的空拍圖。（翻攝資料照）

    央廣鹿港分台辦公大樓與機房區、宿舍區的空拍圖。（翻攝資料照）

    2023/05/14 00:44

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕中央廣播電台鹿港分台在鹿港人心中，可說是小鎮最神祕的角落，研擬規畫「台灣之音廣播園區」，央廣副總台長李冠毅說，正在進行可行性評估與前期規畫，近期就會有結果，希望能聆聽在地聲音，納入在地意見。

    李冠毅說，央廣鹿港分台最近開放報名參觀，除了前員工或是眷屬，其他人都是第一次踏進鹿港分台，鹿港分台建物與設施都保留得非常完整，希望能夠比照嘉義民雄國家廣播文物館的方式，朝向保存並活化的方向前進。

    彰化縣議員施佩妤指出，對於鹿港人而言，央廣鹿港分台就是個傳奇般的存在，只聽過會有人站崗哨，電台主要是對海峽對岸廣播，外頭有條護城河，後來電台不再播音，整個園區就像是個「睡美人」一樣安安靜靜，也非常神祕，希望能夠早日活化，讓更多人知道鹿港分台在台灣早年的發展史上所具有的獨特意義。

    央廣鹿港分台位於鹿港光復路，鄰近鹿港早市、鹿港天后宮與鹿港高中，開放報名參觀都吸引很多人，包括以前的員工及眷屬，談到以前曾住在宿舍區，在屋子的前面就有草皮，非常舒適怡人，期盼宿舍區能夠好好保留。

    央廣鹿港分台擁有珍貴的反共播音資料，加上全台罕見的特殊軍事技術地景，2018年登錄為文化景觀，內部有當年耗費上億元、在冷戰時代反制中央心戰宣傳的廣播設備，還有護城河、冷卻池、哨亭、南北天線區特殊的自立式四塔定向天線、國內首座室內型變電所，也是目前央廣底下保存最完整的分台。

    央廣鹿港分台的入口設計簡潔有力。（記者劉曉欣攝）

    央廣鹿港分台的入口設計簡潔有力。（記者劉曉欣攝）

    央廣鹿港分台在2018年登錄為文化景觀，內部有當年耗費上億元、在冷戰時代反制中央心戰宣傳的廣播相關設備，（記者劉曉欣攝）

    央廣鹿港分台在2018年登錄為文化景觀，內部有當年耗費上億元、在冷戰時代反制中央心戰宣傳的廣播相關設備，（記者劉曉欣攝）

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