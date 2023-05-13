反對鹿港設焚化爐！媽媽抱出生14天寶寶站出來連署

粘姓媽媽抱著才剛出生14天的寶寶站出來反對鹿港焚化爐，要為下一代爭取乾淨的空氣。（彰化縣環保聯盟提供）

2023/05/13 23:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕母親節前夕，20位媽媽齊聚鹿港小鎮，連署反對鹿港焚化爐，一起吹熄代表焚化爐的蛋糕，正在做月子的粘姓媽媽抱著剛出生14天的寶寶也來了，爭取下一代有呼吸新鮮空氣的權利。

彰化縣環保聯盟主任吳慧君說，彰化縣有9座焚化爐，密度全國第一，光是彰濱線西區線西就有6座，如今又要在鹿港彰濱設立焚化爐，根本就是本彰化人的肺當空氣清淨機。

吳慧君說，今天在鹿港鎮中山路舉辦反鹿港焚化爐簽署活動，有20位媽媽站出來，不只是簽署反對焚化爐的設立，更大聲說出自己的母親節心願，就是要守護家人的健康與平安，不讓彰化縣成為焚化爐大縣。

吳慧君說，今天來參加連署的有二寶媽，也有三寶媽，最讓人感動的是，粘姓媽媽還在坐月子，抱著出生才14天的寶寶來連署，表達反對鹿港小鎮設立焚化爐的立場，為何坐月子還要出門參加連署，只因為不願意小孩呼吸到被汙染的空氣，理由就是如此簡單。

粘姓媽媽說，彰化的天空已看不到藍天白雲，天空都是灰灰的，已經被嚴重污染，今天帶著寶寶來，是因為萬一鹿港焚化爐真的蓋了，就是讓孩子一出生就吸高汙染的空氣。中部已經有中火、六輕以及6座事業廢棄物焚化爐，應該要讓現有焚化爐降載才對，根本不需要再設立新的焚化爐。

粘姓媽媽抱著才剛出生14天的寶寶站出來反對鹿港焚化爐。（彰化縣環保聯盟提供）

反對鹿港焚化爐連署，選在母親節前夕走上街頭爭取支持，（彰化縣環保聯盟提供）

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