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    彰化八堡二圳滲漏年流失250萬噸圳水 農田水利署斥資9.3億元抓漏

    農委會主委陳吉仲表示，水源越來越珍貴，這次整治八堡二圳預算給好給滿，以提升圳路輸水效率。（記者陳冠備攝）

    農委會主委陳吉仲表示，水源越來越珍貴，這次整治八堡二圳預算給好給滿，以提升圳路輸水效率。（記者陳冠備攝）

    2023/05/13 17:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣八堡二圳是彰化重要灌溉系統，但在田中、二水等區段約有9公里堤岸年久失修，出現嚴重滲漏情況，對此農田水利署推動提升農業水資源永續韌性建設計畫，並經立委陳素月爭取疫後特別預算9.3億元進行整治，工程預計2年內完工，每年可減少約250萬噸水滲漏。農委會主委陳吉仲表示，水源越來越珍貴，這次整治預算給好給滿，就是要一次到位。

    八堡圳開鑿超過300年，灌溉範圍涵蓋田中、二水等彰化18個鄉鎮，幹線總長達42.4公里，面對如此龐大的灌溉系統，早期水利會組織難以編列預算整治，漸漸造成區段堤岸破損嚴重、影響農民經濟損失，對此農水署進行八堡圳幹線總體檢，發現位於大村鄉、埔心鄉、田中鎮及二水鄉的部分區段急需改善。

    揪出病因後，農水署今（13日）在八堡二圳田中段圳路舉行農業水資源永續韌性計畫簡報，農委會主委陳吉仲、立委陳素月、農田水利署署長蔡昇甫、農田水利署彰化處副處長徐瑞旻等人與會。

    陳吉仲表示，我們有土地、鋤頭跟水就可以耕種，可是現在水源越來越珍貴，尤其在彰化，部分灌溉設施因年代久遠老舊破損，在農田水利會時代，預算編列問題一直無法徹底整修，現改制成為農田水利署後，政府每年投入的工程經費逐年增加之外，並加碼編列112至114年特別預算，共計141億元，可進行各項農田水利建設，以提升圳路輸水效率，同時改善農業生產環境及增進農民收益，這次一次給好給滿，讓改善的部分一次到位，不夠還可以再追加。

    陳素月表示，八堡圳堤因多處久未整修，若依往常只做區域整建，可能要花10年，現在透過疫後特別預算，可望一次改善，不用到處抓漏。

    蔡昇甫說，近年極端氣候越來越嚴峻，經常出現缺水或淹水情況，尤其去年發生百年大旱，體認到提升圳路輸水效能的重要性，也對八堡圳做全面體檢，發現大村鄉、埔心鄉、田中鎮及二水鄉的部分區段急需改善，總長9公里，預計改善後每年可減少約250 萬噸的滲漏量，穩定灌溉讓農民收益增加，改善工程順便整理周遭環境，打造綠美化，讓民眾多出休憩散步的地方。農水署表示，工程預計2年內完工。

    彰化縣八堡二圳在田中、二水等區段約有9公里堤岸年久失修，農田水利署將以疫後特別預算9.3億元進行整治。（記者陳冠備攝）

    彰化縣八堡二圳在田中、二水等區段約有9公里堤岸年久失修，農田水利署將以疫後特別預算9.3億元進行整治。（記者陳冠備攝）

    農委會主委陳吉仲、立委陳素月等人前往八堡二圳田中段圳路會勘。（記者陳冠備攝）

    農委會主委陳吉仲、立委陳素月等人前往八堡二圳田中段圳路會勘。（記者陳冠備攝）

    農田水利署推動農業水資源永續韌性建設計畫，進行八堡二圳整治，農委會主委陳吉仲（前排左4）等人到場聽取改善計畫簡報。（記者陳冠備攝）

    農田水利署推動農業水資源永續韌性建設計畫，進行八堡二圳整治，農委會主委陳吉仲（前排左4）等人到場聽取改善計畫簡報。（記者陳冠備攝）

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