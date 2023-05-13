搶看「母親花」！花壇虎山巖金針花大爆發 停車場大爆滿

彰化花壇虎山巖金針花大爆發，民眾擠爆賞花勝地。（記者劉曉欣攝）

2023/05/13 16:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明天就是母親節，超人氣景點的彰化花壇虎山巖金針花季進入盛開期，連遊覽車都一大早6、7點就來搶車位，讓停車場一大早就爆滿，只好啟動1.2公里遠的泰元街臨時停車場，遊客在母親節前夕看到一大片閃閃發光的金針花，都認為真是太棒了！

彰化花壇虎山巖金針花「免門票又免停車費」，從2018年開始栽植到今年第6年，打出「不必等暑假、不必去花東」的名號，已經成為台灣5月的賞花勝地。花壇虎山巖管委會總幹事李宏熾表示，花況一年比一年好，每年賞花人潮都在成長，今年賞花人數已遠遠超過往年。

李宏熾指出，今年平日賞花遊覽車就超過50輛，今天遊覽車數量應該會打破百輛，第一、第二停車場全部停滿了，也立即啟動在1.2公里遠的泰元街臨時停車場，尤其遊覽車司機都是識途老馬，知道清晨賞花的人數比較少，都會趕在6、7點來報到，因為早一點來，車位好停，拍照打卡不必排隊，人人拍好拍滿，更是笑容滿滿。

李宏熾說，金針花由虎山巖與志工共同照顧，因為金針花是一日花，每天清晨就會摘下前一天綻放的花，因為賞花人潮爆滿，連金針花都被民眾買爆，許多人都說虎山巖的金針花吃起來有股特別的香味。而目前正值李子結實纍纍，連李子也被民眾搶購。

縣議員李成濟指出，虎山巖金針花爆紅，最重要的就是虎山巖管委會投入人力來持續管理，讓花壇金針花成為全國景點，加上有個小山坡，非常適合取景拍照。除了金針花是打卡熱點以外，7、800棵的李子隧道也別有風情，雖然李花的花期已過，但李子結實纍纍，晶瑩剔透模樣，拍起來很有韻味。

彰化花壇虎山巖金針花大爆發，已成為台灣5月的賞花勝地。（彰化縣政府提供）

滿滿滿！彰化花壇虎山巖金針花大爆發，賞花人潮大爆滿，停車場都停滿了車。（記者劉曉欣攝）

滿滿滿！彰化花壇虎山巖金針花大爆發，賞花人潮大爆滿，停車場都停滿了車。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇不只有金針花，7、800棵的李子隧道也別有風情。（民眾提供）

彰化花壇不只有金針花，7、800棵的李子隧道也別有風情。（民眾提供）

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