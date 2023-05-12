兩歲童疑遭「不當對待」 不上訴才給看監視器... 彰化縣教育處挨批

彰化縣某幼兒園發生疑似幼師不當對待事件，造成兩歲男童手臂挫傷。時代力量立委王婉諭今（12）日陪同家屬召開記者會，指出彰化縣政府教育處在處理上諸多不合理之處。（記者楊丞彧攝）

2023/05/12 21:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕彰化縣某幼兒園發生疑似幼師不當對待事件，造成兩歲男童手臂挫傷，案件已進入司法程序。男童家長今（12）日出面控訴，彰化縣政府教育處有諸多不合理作法，且他們希望調閱事發當天全天監視器畫面釐清爭點，教育處竟稱必須在判決確定、且家長不再上訴後才願意提供，讓他們直呼「難以理解」。時代力量立委王婉諭也指出，彰化縣教育處無視教育部公布的「疑似不當對待幼兒案件注意事項」，辯稱那只是「參考用」，讓她完全無法接受。

教育部國教署學前教育組科長王怡婷表示，彰化縣府未依上述「注意事項」規定，主動將調查結果提供給家長，程序上也沒善盡讓家長參與，國教署本月1日已發文督導彰化縣政府。針對調查程序上不周全之處，也請彰縣府做說明。未依注意事項或新法規定辦理之部分，也會要求彰縣府依法完成。

家長指出，去年10月12日接孩子下課時，發現他的手無法接住食物，問老師則稱當天沒有狀況。當晚送醫後，確定為手臂拉挫傷，老師才說是小孩爬書櫃弄到的。家長不滿地說，老師是將責任推給還無法完整表達的兒童。

家長也提到，一開始他們僅要求調閱午休監視器畫面，從約28分鐘的畫面中可見，男童當時在書櫃旁時，老師突然以單手拉了男童的手一下，之後又放掉，男童因此撞到書櫃，導致拉挫傷且大哭，但該師不為所動。

家長說，該師稱此舉是為「保護男童」，且不知男童手受傷。但家長對此高度質疑，直言這樣的作法豈不是更會害小孩受傷？況且，該師稱「不知受傷」，也不合常理。因此，他們希望調閱全天的監視器畫面釐清。另家長也指控，該師疑有甩巴掌，並不當搖晃孩童之舉動，且對其他孩童也疑有不當對待之行為。

家長直指，他們希望調閱全天監視器畫面釐清爭點，然彰化縣政府教育處先是稱檔案已經被覆蓋掉，之後又稱必須等到判決確定、且不再上訴後，才願意復原硬碟資料。家長不禁質疑，連資料都不完整，是要怎麼進行調查？

針對地方政府行政調查，王婉諭表示，即便事發當時還不適用「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」新規定，但地方政府仍須依據教育部前年公布的「直轄市及縣（市）主管機關處理教保服務機構疑似不當對待幼兒案件注意事項」調查疑似不當對待案件，主動請當事男童及其家長表達意見進行調查，並將調查結果主動告知。

然而，王婉諭直指，本案家長即便向彰化縣教育處申訴，不僅未能參與調查過程，調查結果甚至是在今年3月委任律師閱卷時，才赫然於卷宗中看到，彰化縣政府社會處已經逕自做出該師「不違反兒少權法」之決議，並認定該師是「出於保護幼童」的情況下，才有這樣的行為。王直言，此決議實屬「片面且草率」。另家長盼調閱監視畫面，教育處說詞前後反覆，也讓人大感不解。

王婉諭也提到，彰化縣教育處竟稱教育部的「注意事項」就是「參考用」，不用依照辦理，「我們可以自己決定」，對此她完全無法接受。

教育部國教署學前教育組科長王怡婷表示，「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」去年6月修法通過，盼在教保服務機構發生類似不當對待事件時，程序上更為周延、完善，並於今年3月正式生效。因此，本案適用舊規，即依照「兒童及少年福利與權益保障法」第49條處理，主責局處為彰化縣政府社會處。

不過，王怡婷也指出，在新法上路前，教育部前年也已訂出「直轄市及縣（市）主管機關處理教保服務機構疑似不當對待幼兒案件注意事項」，盼讓地方政府處理相關案件時有所依循，對此也多次向地方政府宣導，盼以此行政指導來處理相關案件。

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