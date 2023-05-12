彰化5雞場密閉式擅改通風式 邱奕志：限期改善最重撤照

彰化縣議員洪子超今在議會質詢指出，有雞農申請設置水簾密閉雞舍後，又以感染禽流感的死亡率沒有因此減少為由，擅自偷改回通風式。（記者張聰秋攝）

2023/05/12 18:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員洪子超今在議會定期會質詢指出，有雞農申請設置水簾密閉雞舍後，又以感染禽流感的死亡率沒有因此減少為由，擅自偷改回通風式，對此，縣府農業處長邱奕志表示，經檢舉取締抓到5場，經勸導並限期改善，已有3家如期改善，其他2家還在改善期，逾期未改善將開罰，再不改善，最重撤照處分。

洪子超說，水簾密閉雞舍造價高昂，為何花大錢申請密閉式後又偷偷改成通風式，這是一個大問題，而雞農為何會偷改，雞農私下說，因為密閉式雞舍養雞躲不過禽流感疫情的威脅，死亡率跟傳統雞舍一樣高，他們擔心雞農密閉式設備會把雞隻悶死，才把雞舍牆面的下面改用帆布遮蔽，變成通風式設備。

洪子超表示，防臭、保持恆溫是密閉式雞舍最大的好處，但雞農也要做到像實驗室專業人員全身無菌的高規格生物防治，才不會把病毒帶進密閉式雞舍，雞農做不到又擔心1隻感染波及全場，拿雞隻會被密閉空間悶死當藉口，偷偷改成通風式，蓋雞舍越來越貴，有人投資後碰上1、2次疫情襲擊就破產了。

對此，邱奕志指出，縣府的確有接獲檢舉，密閉雞場偷改成通風式，被檢舉列管的有5家，已有3家改善；氣候變遷溫差變化大，傳統用蓋帆布擋風的雞舍已經應付不了，水簾密閉雞舍除臭、恆溫更能友善雞隻，只要真正落實生物防治，飼養效益絕對比傳統雞舍高，縣府在養雞拚經濟和維護環境間取得平衡點，鼓勵更新雞舍設備，今年農委會編列13億元3年期計畫，飼養雞隻在5萬隻以下，水簾密閉雞舍補助興建設備，最高50%為1000萬元、非開放式雞舍補助450萬元。

根據統計，彰化縣雞場共910場，目前水簾密閉式雞場有108場、高床式22場，其他傳統雞舍780場。

縣議員賴清美關心雞蛋供應情況，邱奕志說，產地批發價一箱20斤目前回穩到40左右，縣府尊重市場機制，零售市場如超市洗選蛋、品牌蛋，有品牌加持，每顆平均10元左右，甚至有機蛋1顆20元，農委會引進進口蛋調整市場供需，目前缺蛋情況已經趨緩，接下來蛋價回穩後，縣府希望中央不要再進口，以保障本土蛋農的收益。

彰化縣議員洪子超指出，水簾密閉式養雞場原希望解決禽流感染疫問題，實施後只解決臭味，造成有雞農私下又偷改回通風式養雞環境。（洪子超提供）

正常的水簾密閉式雞舍整場側面都為烤漆浪板，雞農私自拆除，側牆改為浪板與帆布相間的通風式牆面。（洪子超提供）

彰化縣政府接獲檢舉，取締縣內水簾密閉雞舍擅自偷改回通風式設備，雞農在雞場牆面的下方改用帆布當遮蔽。（縣府提供）

雞場把密閉式雞舍改用帆布遮蓋，偷改成通風式雞舍。（縣府提供）

縣府農業處接獲線報檢舉，抓到雞舍偷改為通風式後，經勸導限期改善，已恢復為密閉式原狀。（縣府提供）

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