壓出「命案」現場？彰化虎山巖金針花出現謎樣人形輪廓 地主心痛

花壇虎山巖金針花大爆發吸引爆滿遊客賞花，不料遊客接二連三壓在金針花上躺平拍照，造成金針花被壓出一個人形輪廓，地主心痛不已。 （陳姓民眾提供）

2023/05/12 16:45

〔記者湯世名／彰化報導〕壓出「命案」現場？彰化縣花壇鄉虎山巖3萬株金針花大爆發，在母親節前夕達到最高峰，今天吸引爆滿遊客賞花，但滿滿人潮卻也造成賞花品質大打折扣，有遊客甚至不聽勸，直接闖入禁區整個人壓在金針花上躺平拍照，遊客輪番上陣躺壓，造成金針花被壓爛，竟還壓出一個謎樣人形輪廓，地主心痛不已，其他遊客痛批：「金針花活生生被壓出一個人形」，有如命案現場畫像，立即以竹竿圍住禁止遊客闖入。

園區黃姓地主說，太多遊客不遵守園區賞花動線，儘管已經設置很多拍攝地點，偏偏有人就是要當開路先鋒，竟硬生生把金針花踩踏出一條路，緊接著大家也都跟著走進去，金針花就被踩爛，踩踏還不算誇張，他目睹最扯的，直接躺平拍，有夠誇張。

陳姓遊客痛批，今天遊客大爆滿，整個山區擠滿賞花遊客，讓他難以取景，不曉得到底是拍花還是拍人，最離譜的是，有遊客踩踏進入禁區後，為了拍攝角度美美的，竟直接壓在金針花上，後面有遊客看到了也有樣學樣，接二連三躺下去，活生生把金針花壓出一個謎樣人形輪廓，乍看好像是命案現場的人形畫像，他實在是看不下去，以竹竿繩子圍起來，讓遊客不要再進入，造成更嚴重的破壞。

黃姓地主說，為儘量滿足遊客拍照需求，明年將重新規劃賞花動線，今年遊客踩踏點，就是明年賞花動線點，希望能讓傷害減至最低。

虎山巖金針花園區被遊客亂入踩踏破壞，有民眾看不下去用竹竿繩子圍住禁止再度闖入。 （陳姓民眾提供）

虎山巖3萬株金針花大爆發，將在母親節前夕達到最高峰，今天吸引爆滿遊客賞花。 （陳姓民眾提供）

虎山巖3萬株金針花大爆發，吸引爆滿遊客賞花，但有遊客亂入禁區踩踏，造成金針花受損。 （陳姓民眾提供）

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