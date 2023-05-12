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    首頁　>　彰化縣

    兩面押寶？弟謝典林動員挺郭 姊謝衣鳯：不需要激化對立

    身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，今與立委參選人鄭俊雄（左）、阮厚爵（右）到傳統市場送康乃馨。（記者顏宏駿攝）

    身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，今與立委參選人鄭俊雄（左）、阮厚爵（右）到傳統市場送康乃馨。（記者顏宏駿攝）

    2023/05/12 16:09

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨即將在下周三（17日）公布明年總統選舉「最強候選人」，人選之一的鴻海集團創辦人郭台銘造勢動作頻頻，昨天（11日）在台中市舉辦造勢大會，彰化縣議長謝典林動員150輛遊覽車到場，姊姊謝衣鳯並沒有到場，讓外界聯想謝家是否「兩面押寶」？今天謝衣鳳表示，黨內的初選不用刻意激化，否則不利未來的整合，無論提名或是徵召誰參選總統，他們都會力挺國民黨的提名人選。

    謝衣鳯表示，選戰激化對立，是不必要的，她或其他國民黨的支持者最希望看到的是國民黨的人選是團結的、合作的，就像她今天帶彰化縣各選區的立委參選人發康乃馨一樣，每個選將都經歷黨內初選，但初選過後，大家都是目標一致對外。

    謝衣鳳身兼國民黨彰化縣黨部主委，她今天帶領國民黨第一選區、第三選區立委參選人阮厚爵、鄭俊雄一起到溪湖鎮的傳統市場贈送康乃馨。

    謝衣鳳祝福全天下的母親，母親節快樂，她說，母親真偉大，對於家庭與子女無私無悔的犧牲奉獻，情深似海恩重如山，我們應該及時行孝，讓他們天天快樂，今天國民黨舉辦全國同步贈送康乃馨的活動，向所有的母親表達最崇高的敬意。

    謝衣鳯與立委參選人鄭俊雄到傳統市場送康乃馨。（記者顏宏駿攝）

    謝衣鳯與立委參選人鄭俊雄到傳統市場送康乃馨。（記者顏宏駿攝）

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