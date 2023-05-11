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    CP值超高！彰化福興推「瓜瓜大餐」 4000元可吃12道瓜料理

    彰化福興首次辦理「瓜瓜大餐」，瓢瓜蚵仔麵線都取自在地食材。（劉宛畇提供）

    彰化福興首次辦理「瓜瓜大餐」，瓢瓜蚵仔麵線都取自在地食材。（劉宛畇提供）

    2023/05/11 23:33

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕佛心來著！彰化縣福興鄉今年將舉辦「福興瓜瓜節」，首次推出限量25桌的「瓜瓜大餐」，福興鄉長蔣煙燈表示，將由在地總鋪師以盛產的西瓜、地瓜、南瓜、小黃瓜等各種瓜類來入菜，4000元可吃到12道瓜料理，絕對物超所值。

    蔣煙燈表示，以往都是在盛夏舉辦「西瓜節」，讓各界來品嘗福興又甜又多汁的西瓜，今年決定擴大辦理，把「西瓜節」改為「瓜瓜節」，因為福興鄉不只是西瓜甜，更是地瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、小黃瓜、洋香瓜的產地，每年5、6月正好是瓜類盛產期，希望透過「瓜瓜大餐」，打出「福興」農產品的品牌。

    蔣煙燈強調，第一次辦理「瓜瓜大餐」，特別請來在地總鋪師家族來掌廚，資深的「錠南師」辦桌超過半世紀，目前已由二代接班，菜單由「錠南師」媳婦劉宛畇來統籌，共有12道菜，菜色有涼拌小品、酥炸美三味盤、瓢瓜蚵仔麵線、脆瓜手工雞肉卷、苦瓜鑲肉燴干貝絲、櫻花蝦佛手瓜米糕、XO醬南瓜米粉、西瓜綿鮮魚湯、絲瓜蛋酥鮮蛤蜊肉、地瓜包、傳統冬瓜糕與綜合西瓜水果盤。

    蔣煙燈指出，在物價上揚的情況下，「瓜瓜大餐」只要用4000元就可吃到12道瓜料理，也算是「半買半相送」的推廣價，將於5月27日在福興九天寺上菜，因為只有限量25桌，預估一開放報名就會秒殺，希望「瓜瓜大餐」能夠帶動農產品的買氣，也能像隔壁鹿港鎮的「鹿港小吃宴」打出全國知名度。

    彰化福興首次辦理「瓜瓜大餐」，米糕以櫻花蝦佛手瓜入菜。（劉宛畇提供）

    彰化福興首次辦理「瓜瓜大餐」，米糕以櫻花蝦佛手瓜入菜。（劉宛畇提供）

    彰化福興鄉的「瓜瓜大餐」，水果盤的西瓜與洋香瓜都是在地好食材。（劉宛畇提供）

    彰化福興鄉的「瓜瓜大餐」，水果盤的西瓜與洋香瓜都是在地好食材。（劉宛畇提供）

    彰化福興是國內重要的地瓜產地，「瓜瓜大餐」當然要有地瓜包。（劉宛畇提供）

    彰化福興是國內重要的地瓜產地，「瓜瓜大餐」當然要有地瓜包。（劉宛畇提供）

    苦瓜鑲肉燴干貝絲將在彰化福興「瓜瓜大餐」上菜。（劉宛畇提供）

    苦瓜鑲肉燴干貝絲將在彰化福興「瓜瓜大餐」上菜。（劉宛畇提供）

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