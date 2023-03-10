疑毒駕連撞7車釀6輕重傷 男子棄車逃逸被逮

彰化市金馬路7輛汽機車慘遭連環撞，共釀6人輕重傷，肇事駕駛還棄車逃逸，最終遭逮。（警方提供）

2023/03/10 13:33

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚連撞！彰化市金馬路昨天傍晚發生一起重大連環車禍，吳姓男子駕駛轎車失控連續追撞，行駛300多公尺後才停住，共造成3輛轎車、4輛機車慘遭追撞，6人受傷送醫，其中1人命危，吳男還在闖禍後棄車逃逸，被趕抵現場的員警循線查獲，警方並在其車內起出毒品與吸食器，懷疑他是毒駕造成車輛失控釀禍，確實肇事原因還要釐清。

彰化警分局調查，吳姓男子開車行經彰化市金馬路2段由西往東方向行駛時，突然追撞前方2輛轎車、1輛機車，吳男卻未停車，持續往前開，再於金馬路2段、東谷路口追撞前方3輛機車，當場把機車騎士撞得人仰馬翻，吳男的轎車未停再往前開，3度撞擊前方停在路旁的1輛轎車才停住，整整開了300多公尺，共追撞3輛轎車、4輛機車，連輪胎都被撞飛，沿路一片狼藉。

彰化縣消防局與彰化警分局據報都派員趕往現場，將受傷的轎車駕駛與機車騎士共6人火速送醫急救，經過治療仍有1名傷患重傷昏迷，有生命危險。員警現場未發現吳姓男子行蹤，懷疑其肇事逃逸，火速動員線上警網追查，最終在逾1公里遠的茄南街發現他，員警一擁而上將他查獲到案。

警方經過搜查，在吳男轎車內起出毒品與吸食器，懷疑是毒駕造成車輛失控釀禍，但也可能是其他因素引起事故的違規或不當行為，確實肇事原因仍待釐清，訊後將他依公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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彰化市金馬路7輛汽機車慘遭連環撞，共釀6人輕重傷，被撞機車零件四散。（警方提供）

彰化市金馬路7輛汽機車慘遭連環撞，共釀6人輕重傷，連輪胎都撞飛。（警方提供）（記者湯世名攝）

彰化市金馬路7輛汽機車慘遭連環撞，6人輕重傷，肇事駕駛還棄車逃逸逾1公里之遠，最終遭員警查獲壓制。（警方提供）

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