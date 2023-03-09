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    首頁　>　彰化縣

    打工度假攏係假！囚虐「豬仔」逼當人頭 詐團成員收押

    彰化檢警破獲詐欺集團，在彰化某汽車修配廠救出被害人及逮捕汪男等5人。（民眾提供）

    彰化檢警破獲詐欺集團，在彰化某汽車修配廠救出被害人及逮捕汪男等5人。（民眾提供）

    2023/03/09 18:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化檢警破獲求職囚虐詐騙案，4名20多歲年輕人在網路看到「打工兼度假」徵才廣告，求職淪為人頭戶，有人被拘禁24天，還有人遭暴打。警方逮捕以汪姓男子為首的5人詐騙集團，彰化地檢署訊後今天（9日）向向法院聲請羈押汪男等3人獲准，另有陳男交保5萬元。檢方說，不排除求處重刑。

    彰化地檢署說，3月6日，彰化市某銀行受理何姓被害人臨櫃申辦網銀約定轉帳時，發現其帳戶顯示常有數10萬元金流交易，報警到場了解，經追問，是遭詐團暴力脅迫以人頭帳戶洗錢，而且另有其他人受害。

    檢方獲報立即組成專案小組，指揮彰化分局警方救援，在彰化市某汽車修配場查獲汪男等5名成員，同時尋獲其他遭囚禁的3名被害人，現場查扣施暴用武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿、手銬及犯罪所得20萬元、BMW小客車1輛與毒品咖啡包等。

    檢方調查，詐騙集團成員汪男（23歲）、孫男（34歲）、謝男（23歲）、陳男（39歲）等人以「打工兼度假」求職廣告，誘使被害人上當，再虐待、脅迫被害人到金融機構辦人頭帳戶，然後將詐騙所得轉入人頭帳戶，再透過約定轉帳功能轉到其他帳戶藏匿，若不從就施予暴力。

    據了解，被害人均為20多歲男性，誤以為是包吃包住的打工度假，應徵反被帶到台中別墅囚禁，沒收手機、證件及存摺金融卡等物品，不聽命辦事就動用私刑。現場也發現毒品咖啡包，是否用毒品監控還須調查。另外，詐騙集團為了躲避追查，最近才從台中轉到彰化不久，但法網恢恢，依然被查獲。

    檢方說，這個詐欺集團有成員是違反洗錢、詐欺罪累犯，仍無悔意，甚至當起幹部繼續為虎作倀，再犯妨害自由、傷害等罪行，造成社會惡象，深感痛絕，經調查犯罪屬實提起公訴，必向法院求處本刑重刑。

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    遭囚禁男子不辦理人頭帳戶就遭毆打，身上多處瘀青傷痕。（民眾提供）

    遭囚禁男子不辦理人頭帳戶就遭毆打，身上多處瘀青傷痕。（民眾提供）

    警方到詐欺集團囚禁被害者場所逮人。（民眾提供）

    警方到詐欺集團囚禁被害者場所逮人。（民眾提供）

    警方查扣施暴用的武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿、手銬及犯罪所得20萬元與毒品咖啡包等。（民眾提供）

    警方查扣施暴用的武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿、手銬及犯罪所得20萬元與毒品咖啡包等。（民眾提供）

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