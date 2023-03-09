掰了水鳥天堂！福寶生態園區廢土比人高 賞鳥屋變賞廢土

彰化縣福興鄉福寶生態園區曾是水鳥的天堂，如今再也不復見。（彰化縣環保聯盟提供；本報合成）

2023/03/09 17:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原為水鳥天堂的彰化縣福寶生態園區，如今卻是廢土比人高，環保人士大嘆「賞鳥屋變成賞廢土」；縣府表示，福寶生態園區為私人所有，迄今並未收到土地改良申請，可裁處6萬到30萬元罰鍰，並請土地所有權人恢復原狀。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，福寶生態園區原本是廢棄漁塭，1999年打造為人工濕地，成為水鳥棲息地，沒想到，走過了24個年頭卻是一場空，人工濕地不見了，堆置的廢土比人高，最諷刺的是本來用來要賞鳥的賞鳥屋，如今只能賞廢土，就算要堆置廢土，依法要提出申請才對。

縣府農業處表示，尚未收到福寶生態園區的土地改良申請案，依規定農地要進行填土，也要申請核准才能回填乾淨、合法土方，違反規定可裁處6萬到30萬元罰鍰，並請土地所有權人恢復原狀。

福興鄉福寶生態園區執行長粘勝傑指出，該園區佔地2.1公頃，起初由縣府來施作賞鳥牆，他則在2008年自掏腰包承租接手迄今，還出錢興建賞鳥屋，前後大約花費了500萬元。

粘勝傑說，園區有半數土地已易主，被購買土地剛好就是園區正中央，因為園區附近都是乳牛場，新地主計畫用來曬牛糞，他考量到剩下的土地面積較小，難以再作為生態園區，只好忍痛不再續租。

粘勝傑表示，該園區成立以來，鳥況良好，更成為高蹺鴴的故鄉，連白琵鷺也曾經跟著黑琵鷺一起光臨，如今水鳥天堂不再復見，更令他感慨萬千。

水鳥天堂不見了，賞鳥屋旁的廢土，堆的比人還高。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣福興鄉福寶生態園區曾是水鳥的天堂，如今再也不復見。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣福寶生態園區鳥況很好，吸引許多鳥友來賞鳥。（彰化縣環保聯盟）

彰化縣福寶生態園區鳥況很好，吸引許多鳥友來賞鳥。（彰化縣環保聯盟）

水鳥天堂不見了，賞鳥屋旁的廢土，堆的比人還高。（彰化縣環保聯盟提供）

賞鳥牆再也看不到水鳥，只剩滿滿的廢土。（彰化縣環保聯盟提供）（記者劉曉欣攝）

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