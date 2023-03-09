空品紅色警戒！全台空氣最髒的地方在彰化「這裡」

二林高中掛出空品紅色警戒旗，禁足學生戶外活動。（二林高中提供）

2023/03/09 17:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕環境風場偏東風，台灣西部地區位於背風側，水平風速弱，垂直擴散條件差，污染物容易累積，今天（9日）北部、中部、雲嘉南空品都是紅色警示等級，其中，彰化縣二林地區和雲林縣崙背地區空氣品質指標（AQI）達到150以上，對所有族群不健康，當地學校都掛起警示旗幟，禁止學生戶外活動。

二林高中校長黃洲海說，今天上午9點現戶外灰濛濛，校方立即上環保署網站查詢，二林地區空品指標達145，學校立即掛起旗幟，禁止學生戶外活動，同時提醒有過敏或呼吸道疾病的學生，縮短室外活動時間。

黃洲海說，一整天空氣品質都非常差，下午3、4點AQI更飆到155，全台最高。

彰化縣教育局說，教育處依據環保署的監測資料，要求位於二林、大城和芳苑等位於彰化西南角的國中小學校掛出紅旗，原本在室外的體育課改成在室內上課，也要求同學下課時間待在室內，以免影響身體健康。

為何農業為主的二林鎮、大城鄉空品不佳？在地方引為議論，陳姓民眾上環保署的監測網發現，麥寮六輕周邊的台西、麥寮等鄉鎮都出現「紅色警戒」，他說，在無風的狀態下，六輕的煙塵就會落在周邊，二林鎮因此空品不佳。

對此，彰化縣環保局說，台灣西半部空氣擴散條件不佳，以致污染物容易累積，人員儘量避免在外活動，工地建議出動灑水車避免揚塵。空品不佳是否為六輕造成？還需要相當的證據。他們還是認為，空氣擴散條件不佳才造成空污。

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