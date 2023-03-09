竹塘木棉花、稻田妝點「米花兔」哪種漂亮？ 引網友論戰

圖左是今年竹塘木棉花景色，圖右是以前的景色。（記者顏宏駿攝）

2023/03/09 15:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉「水神傳說—木棉花季」本週六、日登場，今年公所發揮創意，以1500支塑膠風車在稻田妝點巨大的「米花兔」引發話題！有人覺得，這樣的裝置藝術超可愛，迫不及待想帶孩子去打卡，但也有網友認為，保留原始稻田風貌，才能凸顯鄉村的美景，用不環保的塑膠風車當裝置藝術，實在多此一舉。

這場「木棉花美學爭論」在地方臉書社群開打，在地的竹塘人普遍喜歡這項裝置藝術創作，詹先生說，看得到公所的用心，要用1500枝風車妝點出如此可愛的圖案並不容易，圖案中看得到「竹塘」、「米花兔」，小朋友看到都很興奮，這種超可愛的卡通畫面，才會吸引外地人前來打卡，那些批評「過於人工」的網友，只會當「鍵盤手」，永遠不會來這裡觀賞。為了證明「裝置藝術很漂亮」，當地一位民眾還利用黃昏，出動空拍機拍攝美照。

家住員林的張姓退休老師說，她以前來過2次，這裡是全台灣最美的木棉花田，紅色的木棉花有點「俗豔」，但這裡因為有綠色的秧田襯托，紅與綠呈現出絕美的畫面，來到現場感受到農村的靜謐之美，特別是這裡是河川地，沒有電線桿，是中部地區最佳的賞花勝境。不可否認，公所很用心地做塑膠風車裝置藝術， 但努力用錯地方，「塑膠風車藝術這東西，到哪裡都可以看到！」保留鄉村原本的景色就是最美，實在不用太多的人為加工。

民眾用空拍機拍攝黃昏下的木棉花道美景。（圖由網友Liao Xian提供）

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