為台灣隊加油！彰化縣宣布「爌肉飯＋肉圓」祭品文 有信心發出去

彰化爌肉飯具是超人氣，已成為遊客到彰化必吃的美食。（民眾提供）

2023/03/09 13:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2023世界棒球經典賽A組賽事在台中洲際棒球場開打，彰化縣政府昨天也在廣場同步直播台灣隊賽事，並宣布「爌肉飯+肉圓」祭品文，雖然台灣隊首場吞敗，但縣府強調，台灣隊還有3場比賽，有信心一定可以把爌肉飯跟肉圓送出去！

縣府強調，台灣隊後續在經典賽A組還有3場比賽，雖然第一場比賽吞敗，但民眾對於台灣隊都有信心，因此，「祭品文」不會改變，只要台灣隊贏對手1分，隔天就會發放100碗爌肉飯，贏對手2分就發放200碗；要是台灣隊贏了比賽，對手是零分抱蛋，就再加碼100碗彰化肉圓。

縣府表示，因為台灣隊首場輸給了巴拿馬，今天無法發出爌肉飯跟肉圓，但希望全民仍然繼續為台灣隊加油，縣府也會繼續在縣府廣場直播後3場賽事，用彰化小吃為台灣隊加油！

彰化縣長王惠美因為考察行銷彰化優鮮農特產品，目前人在東京，昨天由副縣長林田富在縣府廣場與彰化藝術高中棒球隊員，一起看球賽；王惠美則是透過連線表示，她人在日本，但心在台灣與大家在一起，一起為台灣隊加油。

台灣隊今天休戰，3月10日、11日晚上7點，將分別跟義大利、荷蘭開戰，3月12日中午將與古巴開戰，彰化縣政府廣場都會進行直播台灣隊賽事。

彰化肉圓是彰化最具代表的小吃，名列遊客到訪彰化必吃名單。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化藝術高中棒球隊為經典賽台灣隊加油。（民眾提供）

彰化藝術高中棒球隊為經典賽台灣隊加油。（民眾提供）

彰化縣府廣場昨晚進行經典賽直播，縣府團隊與彰化藝術高中棒球隊員一起為台灣隊加油。（記者劉曉欣攝）

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