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    免費吃住打工度假攏是假！ 反遭囚凌虐淪詐團人頭

    彰化警方即刻救援！在彰化市區汽車修配廠2樓救出遭詐騙集團凌虐囚禁被害人，並逮捕詐騙集團汪嫌等5人。（圖由民眾提供）

    彰化警方即刻救援！在彰化市區汽車修配廠2樓救出遭詐騙集團凌虐囚禁被害人，並逮捕詐騙集團汪嫌等5人。（圖由民眾提供）

    2023/03/09 11:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕包吃包住的打工度假？彰化警方救出4名遭詐騙集團囚禁凌虐被害人，全部都是誤信詐騙集團的求職幌子！

    彰化警分局今天宣布破獲詐騙凌虐求職案，警方表示，本月6日彰化市國泰世華銀行行員發現，前來辦理網路銀行約定轉帳功能的何姓男子，其帳戶在短短期間內有大筆異常金流交易，馬上通報民族派出所員警到場了解，何男向員警坦承因為被詐騙集團毆打凌虐拘禁，才會淪為替集團吸金洗錢的人頭帳戶，另有3人也同樣遭私行拘禁。

    警方成專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦，展開即刻救援，在彰化市區的汽車修配廠2樓查獲汪姓主謀等5名成員，同步尋獲遭囚禁3位被害人，當場除了被害人證件、存摺及手機外，並查扣施暴所用武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿、手銬等工具，以及犯罪所得BMW自小客車1輛、犯罪不法所得20萬餘元，也發現有毒品咖啡包。

    警方調查發現，4位被害人均為20多歲的男性，詐騙集團以包吃包住的打工度假為幌子來招攬員工，被害人信以為真，不料在上車後先被帶到台中別墅監視囚禁，隨即就沒收手機、證件、自然人憑證及存摺金融卡，被害人因為被拘禁，加上遭到私刑，只好聽從詐騙集團指示，詐騙集團為了躲避追查，不停轉換地點，最近才從台中轉到彰化市區的修配廠。

    警方表示，詐騙集團將詐騙所得轉入人頭帳戶後，再透過約定轉帳轉出其他帳戶藏匿，全案訊後依涉嫌詐欺、妨害自由、傷害、恐嚇、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送彰化地檢署偵辦，其中，汪姓、孫姓、謝姓男子經彰化地院裁定羈押獲准；陳男5萬元交保。

    彰化警分局分局長張明盛表示，這次救出4位被害人，囚禁最長時間為24天，被害人如果不去銀行辦理約定轉帳就會遭到私刑毆打，由於現場也起出毒品咖啡包，是否有用來控制被害人，還要進一步追查。

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    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    彰化警分局到彰化市區汽車修配廠2樓查獲詐騙凌虐案，當場查扣棍棒等凌虐工具，並救出被害人。（圖由民眾提供）

    彰化警分局到彰化市區汽車修配廠2樓查獲詐騙凌虐案，當場查扣棍棒等凌虐工具，並救出被害人。（圖由民眾提供）

    彰化警分局查獲詐欺凌虐求職案，並查扣棒球棍、武士刀等犯罪工具。（圖由民眾提供）

    彰化警分局查獲詐欺凌虐求職案，並查扣棒球棍、武士刀等犯罪工具。（圖由民眾提供）

    因為誤信包吃包住度假打工的求職廣告，被害人被詐欺集團囚禁凌虐，手臂都是被打留下大片淤青。（圖由民眾提供）

    因為誤信包吃包住度假打工的求職廣告，被害人被詐欺集團囚禁凌虐，手臂都是被打留下大片淤青。（圖由民眾提供）

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