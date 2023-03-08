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    婦女節愛心義賣 彰化籌募100萬元建造「聖智家園」基金

    彰化縣政府今為國際婦女節系列活動暖身，表演團體載歌熱舞，帶出女性的熱情和活力。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今為國際婦女節系列活動暖身，表演團體載歌熱舞，帶出女性的熱情和活力。（記者張聰秋攝）

    2023/03/08 16:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天3月8日國際婦女節，彰化縣政府與近30個婦女團體、社區發展協會，在3月到5月規劃一系列婦女福利與權益系列活動，其中，3月19日在員林市舉辦婦女節公益市集義賣，目標為100萬元，所得將捐助給財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心，作為建造「聖智家園」的基金。

    彰化縣長王惠美目前人在日本東京為「彰化優鮮」農特產品行銷，副縣長林田富「當家」，今天他在縣府中庭舉辦「彰化女力．精彩有妳」啟動記者會，啟動公益活動儀式，宣示彰化縣要成為一個對性別友善的城市，邀請大家呼朋引伴參加員林市公19晴雨球場活動。

    3月到5月系列活動包含台灣女性系列影展、婦女福利報你知、五大議題策展、國際家庭日、彰化女力展翅就創業促進計畫、彰化縣提升新住民暨婦女重返職場就業及創業力計畫、銀髮樂活好玩接棒跨世代講座、中高齡小型徵才活動、婦癌篩檢等，各具特色。

    其中，將於3月19日在員林市公19晴雨球場慶祝112年婦女節活動，活動內容有千人兔子舞、翻轉性別刻板印象的性平誓師大會、婦女權益政令宣導及闖關、Women38公益市集做公益、CEDAW靜態展覽、百人手作體驗布衛生棉送愛到非洲，活動精彩可期。

    林田富說，過去2年，縣府透過二手物義賣所得累積達200萬餘元，捐給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會建造「伯立歐家園」，還有基督教瑪喜樂社會福利基金會建造「方舟園區」之用，今年婦女節公益市集義賣，目標為100萬元，所得將捐助給彰化縣私立聖智啟智中心建造「聖智家園」。

    彰化副縣長林田富今在婦女節系列宣傳活動記者會上為婦女權益發聲。（記者張聰秋攝）

    彰化副縣長林田富今在婦女節系列宣傳活動記者會上為婦女權益發聲。（記者張聰秋攝）

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