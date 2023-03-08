感心！360度全景相機遺落清水寺竟然找回來 台男大讚日本治安

何姓男子昨天去日本清水寺玩卻遺落360度全景相機，被好心人撿到，讓失物重回主人手上。（何大樹提供）

2023/03/08 12:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮何姓男子到日本旅遊，昨天把價值將近2萬元360度全景相機遺落在清水寺椅子上，導遊連忙打電話聯絡清水寺，原來有好心人撿到，何姓男子火速搭計程車前往取回失物，讓他大讚「日本治安好」！

何姓男子在鹿港鎮開設監視器店面，因為疫情期間都沒有出國，這次趁著春暖花開舉辦員工旅遊到日本旅行5天，還特別帶著去年剛買的360度全景相機，好好把日本風景拍下來與朋友分享。

何姓男子表示，昨天下午旅行團安排到清水寺參觀，寺內有好多來自各國的遊客，因為昨天有出太陽，非常適合拍照，他也拿出360度全景相機拍照，拍到太開心，就隨手放在椅子上，直到晚上回到飯店要欣賞自己拍的影片，才猛然發現「不見了」，心情有夠懊悔。

雖然不抱任何希望，但何姓男子還是跟導遊報告360度全景相機遺失在清水寺，不知道還能不能找得回來，導遊連忙打電話聯絡清水寺辦事處，對方告知有人撿到並送到事務所，何姓男子當下整個人開心都要跳起來了，馬上就搭計程車到清水寺取回失物，一下車就衝上斜坡找到事務所，不會日語的他，就靠著比手畫腳、拿出護照登記，終於拿回東西，再搭計程車跟旅行團會合。

見到360度全景相機失而復得，何姓男子大讚日本治安好，要是去其它國家，可能就很難找回來了，尤其是昨天清水寺遊客很多，他都已經做好「找不回來就算了」的心理準備，如今花了日幣5000元計程車費，找回來價值將近2萬元的360度全景相機，真是太值得了！

而這趟計程車的意外旅程，何姓男子也觀察到，日本計程車上也有設置隔板與酒精，雖然疫情已經趨緩，日本計程車還是做好防疫，讓搭計程車的他也覺得很安心。

360度全景相機失而復得，何大樹與妻子都開心極了。（何大樹提供）

為了去日本清水寺取回失物，何姓男子搭計程車前往，發現計程車有隔板與酒精，防疫非常到位。（何大樹提供）

何姓男子到日本玩，用360度全景相機所拍的日本風景。（何大樹提供）

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