驚豔！彰化花壇茉莉花在東京食品展綻放 日人搶喝花茶

花壇鄉農會無毒茉莉花茶、茉莉花咖啡、茉莉氣泡酒在日本東京食品展大放異彩，吸引不少日本人搶喝茉莉花茶，讚不絕口。 （顧碧琪提供）

2023/03/08 10:24

〔記者湯世名／彰化報導〕幸福的滋味！東京國際食品展昨天在日本東京國際展覽館開幕，台灣館區有不少機關團體的攤位參展，其中彰化縣花壇鄉農會由總幹事顧碧琪領軍，帶來無毒茉莉花茶、茉莉花咖啡、茉莉氣泡酒等特產，吸引不少日本人搶喝茉莉花茶，直呼：「喝到幸福的滋味」。顧碧琪表示，這是花壇茉莉花首度跨海赴日設展，人潮絡繹不絕，透過國際食品展會有效提升茉莉花產品能見度，提供通路商更優質的選擇。

東京國際食品展與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並列全球3大食品展，彰化縣長王惠美率團昨天參加開幕展，縣農會集結縣內優質的農特產品參展，其中花壇鄉由農會總幹事顧碧琪領軍，展出無毒茉莉花的相關茶品，以及精製的茉莉花咖啡豆、茉莉氣泡酒、茉莉C凍等特產。

由於這是花壇農會首度跨海到日本東京參展，帶來在地的無毒茉莉花茶，經現場花壇鄉農會同仁與顧碧琪大力推薦，不少參觀的廠商與日本在地民眾來品嘗無毒茉莉花茶的美味大為驚艷，讚不絕口，紛紛豎起霸拇指稱讚「喝到幸福的滋味」，征服買家與在地日本人的視覺與味覺。

顧碧琪說，東京國際展示場從3月6日起展至3月10日，由於這是花壇農會首度在東京參展，她們無不卯足全力推銷茉莉花相關產品，盼能提高花壇農產能見度，把握機會將花壇優質農產行銷國際。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右2）領軍參加日本東京食品展，帶來無毒茉莉花茶、咖啡與氣泡酒，吸引不少日本人搶喝茉莉花茶，讚不絕口。 （顧碧琪提供）

花壇鄉農會無毒茉莉花茶、咖啡與氣泡酒參加日本東京食品展，不少日本人搶喝茉莉花茶，直呼：「喝到幸福的滋味」。 （顧碧琪提供）

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