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    竹塘木棉花道旁種「塑膠花」 遊客：真是殺風景！

    竹塘鄉田頭村木棉花道綻放，公所今年用塑膠風車拼湊圖案，畫面與去年有很大不同。（記者顏宏駿攝）

    竹塘鄉田頭村木棉花道綻放，公所今年用塑膠風車拼湊圖案，畫面與去年有很大不同。（記者顏宏駿攝）

    2023/03/07 18:26

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉濁水溪堤防外的木棉花道，是南彰化當花聖境，本週木棉花已綻放約五成，公所於11、12兩日舉辦「水神傳說木棉花季」活動，主辦單位今年展現創意，在木棉花道旁的稻田插上1500支塑膠風車，拼湊出馬賽克「米花兔田」，圖案相當搶眼，有遊客提前來「打卡」，認為有創意，但也有人說，原本綠油油的秧田由「塑膠花」取代，真是「殺風景」。

    提出這項創意的是鄉長蔡碩任，今天他在活動宣傳會說，竹塘田頭的木棉花道全台絕無僅有，遊客可以站在濁水溪河堤上「居高臨下」觀賞，因為如此，可以在旁邊的稻田上拼湊出圖案，他原本打算用秧苗來「自然上色」，但花季期間，稻田還在休耕，因此由農民提供土地，公所再插上塑膠風車。

    在地的詹姓民眾說，這個創意相當棒，風車圖案中有「竹塘」、「兔子」、「2023」，居高臨下打卡，可以把竹塘鄉推銷出去，希望大家都來這裡打卡。

    但來自新北市來的蔣姓遊客說，他非常失望，「塑膠風車真是殺風景！」這條木棉道最引人入勝的就是綠色的木棉花的旁邊有綠油油的秧苗田襯托，把天然秧田消失，插上「塑膠花風車」，真是本末倒置，毫無鄉村的美學意象，希望這裡的景色越自然越好。

    蔡碩任說，今年因為天冷，花期稍稍延後，但活動兩天都相當精彩，民眾可以到田間插風車，重點活動日還有魔術表演、小農美食市集、豐富的摸彩獎品，及小朋友最愛的歡樂帶動唱與兒童夢幻樂園，3月12日有花季限定的浴衣賞花體驗和兒童夢幻樂園。

    從堤防上俯瞰木棉花道和風車田。（記者顏宏駿攝）

    從堤防上俯瞰木棉花道和風車田。（記者顏宏駿攝）

    秧田變成塑膠風車田。（記者顏宏駿攝）

    秧田變成塑膠風車田。（記者顏宏駿攝）

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