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    鴨蛋比雞蛋便宜 鴨農︰鴨蛋營養價值高、太委曲它了

    蛋鴨場採開放式圈養，鴨隻活動量大。（記者顏宏駿攝）

    蛋鴨場採開放式圈養，鴨隻活動量大。（記者顏宏駿攝）

    2023/03/07 13:25

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國內雞蛋批發價昨日起再漲3元，從每台斤52元漲到55元，這個價格已經跟鴨蛋相差無幾，部分通路的鴨蛋甚至比雞蛋便宜5元，產地鴨農呼籲民眾，鴨蛋其實是雞蛋最好的替代品，也是最好的蛋白質來源。

    彰化水禽協會理事長吳鴻基表示，鴨蛋價格低於雞蛋有兩大原因，首先今年流行的H5N2和H5N1亞型高病原性禽流感病毒對雞隻傷害特別大，屬於蹼類的鴨、鵝雖傳零星染疫，但撲殺的規模未較雞隻大，其次，因應禽流感，近年不管蛋鴨或肉鴨大都改為圈養，養殖場內都設有水池，鴨隻天性喜歡戲水，就像人類喜愛洗澡淨身一樣，所以罹病率低。產地蛋鴨的數量並未如蛋雞大量減少，市場供應量充足，價格維持正常。

    吳鴻基說，其實雞蛋和鴨蛋營養價值差不多，國內飼養菜鴨（蛋鴨）主要採養殖池圈養，相較籠飼的蛋雞，鴨隻活動量大，自體禦病力強，生出的鴨蛋營養價格高，鴨蛋確實是很好的蛋白質來源，除了做蛋黃酥外，很多烘焙師拿來作麵包、糕點，其作為熟煮使用還待推廣。

    吳鴻基指出，以前國內經常有稻農利用稻田養殖蛋鴨吃草，一旦稻子噴藥過重或稻田有重金屬，就可能出現「毒鴨蛋」，但國內經歷十多年前的「毒鴨蛋」事件後，蛋鴨農自我改革，目前市面上幾乎都只有專業養殖場生產的鴨蛋。

    他說，因為都使用圈養，所以飼料成本高，之前因烏俄戰爭，國際飼料價格大漲，但現在國際飼料價格已連降8個月，國內的飼料價格依舊居高不下，他希望有關單位應進行調查，找出原因，先讓國內飼料價格降下來，否則連鴨蛋都可能持續上漲。

    鴨蛋農說，鴨蛋營養價值高，是最好的蛋白質來源。（記者顏宏駿攝）

    鴨蛋農說，鴨蛋營養價值高，是最好的蛋白質來源。（記者顏宏駿攝）

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