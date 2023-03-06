巧合？女子路過「牽狀」現場昏倒 儀式一結束就在醫院驚醒

文史工作者莊研育30多年來紀錄鹿港小鎮第一手的民俗祭儀，「牽狀」的「狀」則是竹篾編紮成圓筒形狀。照片與新聞事件無關。（莊研育提供）

2023/03/06 17:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿溪文史工作者莊研育，用鏡頭紀錄30多年來鹿港小鎮上百場的民俗祭儀，常常遇到科學無法解釋的事情，就曾在「牽狀」現場，看到有女子路過昏倒送醫，等到儀式一結束，女子就在醫院清醒過來！

莊研育表示，「牽狀」在台灣民俗裡頭，是讓死於非命的亡者，藉著竹篾編紮成圓筒的「狀」牽引，脫離血池苦海而得救，這項傳統習俗有著陰森詭譎氣氛，因為在鹿港地區非常少見，他就特地帶著相機前去紀錄。

莊研育說，女子路過「牽狀」現場昏倒事件，發生在20多年前，當時「牽狀」儀式才剛開始而已，他正拿著相機在拍照紀錄，看到路口走來幾位年輕人，忽然之間，有位女子就當場昏倒，所有人都嚇到了，附近店家馬上就打電話通報，救護車隨即把女子送到鹿港地區的醫院。

莊研育表示，因為「牽狀」重頭戲是入夜後由道士團進行的「放赦」儀式，也就是請赦官帶著赦書，騎著赦馬到地獄酆都懇請幽冥教主赦罪，以使亡靈早日超生，整個儀式才算完成，而就在「放赦」儀式一結束時，旁邊就傳來消息說「路口昏倒的女子在醫院醒來了」，這樣的巧合，實在讓人完全無法解釋。

莊研育說，隨著時代的演變，現代連「送肉粽」都有直播主在網路直播，這是以前無法想像的事情，而他紀錄上百場的民俗祭儀，從神明暗訪、「牽狀」、送火神到「送肉粽」都有，自己不曾碰到過靈異事件，倒不是他的八字特別重，因為他都是以尊重之心來看待與紀錄而已。

鹿港文史工作者莊研育用相機紀錄「牽狀」，這是讓死於非命的亡者透過「狀」牽引，脫離血池苦海而得救。照片與新聞事件無關。（莊研育提供）

鹿港文史工作者莊研育多年來紀錄鹿港小鎮民俗祭儀，今年返回歷史建築十宜樓祖厝開設十宜講堂，（記者劉曉欣攝）

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