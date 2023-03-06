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    壯觀！ 彰市威惠宮白米堆出300台斤「大神龜」

    彰化市威惠宮開漳聖王聖誕，廟方以白米堆出重達300台斤（換算180公斤）的超大神龜。（記者湯世名攝）

    彰化市威惠宮開漳聖王聖誕，廟方以白米堆出重達300台斤（換算180公斤）的超大神龜。（記者湯世名攝）

    2023/03/06 13:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市國定古蹟威惠宮（又稱聖王廟）主祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」，3月6日（農曆2月15日）適逢聖王聖誕日，為了向聖王祝壽，廟方特別用白米堆出了重達300台斤的「大神龜」，相當吸睛。

    今天的聖王祝壽大典，由彰化市公所主任秘書許晉嘉代表市長林世賢主持，市民代表會主席陳文賓、開漳聖王協進會主委曹進武等數十人齊聚參與此一盛會。為了向聖王祝壽，廟方製作了重達300台斤（換算重達180公斤）的「賀壽大神龜（米龜）」。此組合式的大米龜，於祝壽典禮結束後由信眾擲筊，擲出最多聖杯、且附帶捐獻3萬6千元緣金（也可捐獻多於此金額）者，即可擁有此大米龜。

    另廟方也準備了16隻（每隻各重3台斤）用沙琪瑪製作成的福壽平安龜，供信眾擲筊，只要擲出一個聖杯即可攜回家「吃平安」，並於來年還回一隻平安龜「還願」；或是，隨喜功德添油香1200元，也可攜回一隻平安龜「吃平安」。

    此外，廟方又另備有精美的「鴻兔大展錢母」，信眾如果擲筊擲得3個聖杯即可獲得，或是隨喜功德添油香200元也可獲得。許晉嘉表示，聖王廟近年來用不同方式呈現廟會文化，期盼在開漳聖王庇佑下，大家都能財源廣進、身體健康，好運旺旺來。

    由彰化市公所代管的聖王廟，廟體曾於清代嘉慶、咸豐、以及日治時期大正年間陸續修建，為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻。前年3月底，聖王廟再度進行包括前埕廣場、三川殿、前天井及迴廊、拜殿、正殿、後天井及迴廊、後殿、附屬空間、結構體、屋面、牆面、地坪、無障礙廁所、蟲蟻防治處理等處修復，以及門窗新作、水電及消防設備等，修復工程已於去年4底順利竣工，可望延續古蹟生命力，再現文化資產美學。

    彰化市公所主秘許晉嘉（右）與市民代表會主席陳文賓（左）展示用沙琪瑪製作成的福壽平安龜。（記者湯世名攝）

    彰化市公所主秘許晉嘉（右）與市民代表會主席陳文賓（左）展示用沙琪瑪製作成的福壽平安龜。（記者湯世名攝）

    威惠宮廟方精心製作的可愛兔子造型「鴻兔大展錢母」。（記者湯世名攝）

    威惠宮廟方精心製作的可愛兔子造型「鴻兔大展錢母」。（記者湯世名攝）

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