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    係金ㄟ！養母雞當寵物全家「雞蛋自由」 下蛋瞬間影片曝光

    施小弟弟所養的寵物雞「金克拉」，會挑選乾淨的地方下蛋。（施小弟弟提供）

    施小弟弟所養的寵物雞「金克拉」，會挑選乾淨的地方下蛋。（施小弟弟提供）

    2023/03/06 13:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮施小弟弟養母雞當寵物讓全家「雞蛋自由」消息經本報披露後，寵物雞下蛋一瞬間的影片今天也曝光了，對於許多人想要跟進卻又怕雞屎味一事，施姓一家人都強調，只要天天清掃就可以了。

    小弟弟從去年開始養母雞當寵物，還取名「金克拉」，雖然不像蛋雞天天下蛋，但也因為如此施家一家4口不必再買蛋，由於蛋價上揚，許多人也都想仿效，卻又害怕雞屎很難處理，還有臭味難以克服。

    針對雞屎的問題，施小弟弟與家人因為先後養過鵝、鴨與雞，因為雞不常喝水，雞屎比起鴨屎、鵝屎來說比較成形，在清掃上也相對簡單，「金克拉」習慣在庭院或是走廊拉屎，掃一掃就好了，清理上比鴨屎、鵝屎都來得容易，也比較不臭。而「金克拉」也會選擇乾淨地方下蛋，不會在有雞屎處來下蛋。

    施媽媽說，小孩養母雞當寵物，最怕照顧工作落在父母身上，不過，她看到兒子對「金克拉」無微不至的照顧，幫寵物雞做披風、睡袋，拿午睡枕給雞用，連跟雞說話都輕聲細語，雖然溫柔的模樣讓她這個媽媽都快要吃醋了，但見到小孩在照顧寵物過程學習到付出與愛，就是最好的生命教育了。

    施媽媽說，小孩原本不愛吃蛋，但因為是自己所養寵物雞產下的蛋，就會期待「金克拉」下蛋後可以吃到新鮮的荷包蛋，這也是養寵物雞的意外收獲。

    施小弟弟買母雞當寵物，從雛雞養起，連對寵物雞說話都輕聲細語，溫柔的樣子讓媽媽都吃醋了。（施小弟弟提供）

    施小弟弟買母雞當寵物，從雛雞養起，連對寵物雞說話都輕聲細語，溫柔的樣子讓媽媽都吃醋了。（施小弟弟提供）

    施小弟弟養母雞當寵物，讓全家都雞蛋自由。（資料照，施小弟弟提供）

    施小弟弟養母雞當寵物，讓全家都雞蛋自由。（資料照，施小弟弟提供）

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