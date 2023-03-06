白沙屯媽祖停駕觀看的舞龍隊！芳苑國中舞龍隊勇奪全國冠軍

白沙屯媽祖鑾轎停駕，觀看芳苑國中舞隊隊表演。（翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」）

2023/03/06 12:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑國中舞龍隊稱霸全國，已經創造8連霸佳績，今年白沙屯媽祖徒步進香回鑾，舞龍隊代表芳苑鄉各界接駕，媽祖特別停下來觀看芳苑國中舞龍隊的表演，這支獲白沙屯媽祖加持的隊伍，3月初參加全國最高等級的龍獅運動賽事「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，奪下5金1銀佳績，隊員開心地說，媽祖有保庇。

今天縣府公佈這支舞龍勁旅創造9連霸喜訊，縣長王惠美將在近日主管會報中接見這支隊伍，另外也公佈一條「連霸條款」，也就是選手連續2年或3年獲得第一名或入選正式國家代表隊，每月可獲獎助金5000到6000元，希望把好的選手或隊伍留在彰化縣內發展。

今年白沙屯媽祖2月18日回鑾，芳中舞龍隊代表芳苑鄉各界接駕，由於當天媽祖才剛從北港起駕回鑾，行程非常趕，大家都沒有把握「粉紅超跑」為舞龍隊止步。當天是星期天，芳苑國中全校100多名學生列隊高喊「媽祖，我愛妳。」學生熱情讓疾行軍的媽祖鑾駕止步約3分鐘，短暫觀看舞龍隊精湛的技藝，但隊員們已經驚喜萬分，因為他們3月1日至3日將赴台北參加「全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」。

比賽結果出爐，芳中技壓群雄，在全國200支隊伍中獲得最佳成績，總共取得舞龍規定套路、舞龍自選套路、舞獅雙獅會獅、舞獅四獅會獅和龍獅鼓樂等項目都獲得第一名，而在傳統南獅單獅項目中獲得第二名。

芳苑國中舞龍隊，稱霸全國。（照片由芳苑國中提供）

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