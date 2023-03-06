為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    白沙屯媽祖停駕觀看的舞龍隊！芳苑國中舞龍隊勇奪全國冠軍

    白沙屯媽祖鑾轎停駕，觀看芳苑國中舞隊隊表演。（翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    白沙屯媽祖鑾轎停駕，觀看芳苑國中舞隊隊表演。（翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    2023/03/06 12:11

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑國中舞龍隊稱霸全國，已經創造8連霸佳績，今年白沙屯媽祖徒步進香回鑾，舞龍隊代表芳苑鄉各界接駕，媽祖特別停下來觀看芳苑國中舞龍隊的表演，這支獲白沙屯媽祖加持的隊伍，3月初參加全國最高等級的龍獅運動賽事「111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，奪下5金1銀佳績，隊員開心地說，媽祖有保庇。

    今天縣府公佈這支舞龍勁旅創造9連霸喜訊，縣長王惠美將在近日主管會報中接見這支隊伍，另外也公佈一條「連霸條款」，也就是選手連續2年或3年獲得第一名或入選正式國家代表隊，每月可獲獎助金5000到6000元，希望把好的選手或隊伍留在彰化縣內發展。

    今年白沙屯媽祖2月18日回鑾，芳中舞龍隊代表芳苑鄉各界接駕，由於當天媽祖才剛從北港起駕回鑾，行程非常趕，大家都沒有把握「粉紅超跑」為舞龍隊止步。當天是星期天，芳苑國中全校100多名學生列隊高喊「媽祖，我愛妳。」學生熱情讓疾行軍的媽祖鑾駕止步約3分鐘，短暫觀看舞龍隊精湛的技藝，但隊員們已經驚喜萬分，因為他們3月1日至3日將赴台北參加「全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」。

    比賽結果出爐，芳中技壓群雄，在全國200支隊伍中獲得最佳成績，總共取得舞龍規定套路、舞龍自選套路、舞獅雙獅會獅、舞獅四獅會獅和龍獅鼓樂等項目都獲得第一名，而在傳統南獅單獅項目中獲得第二名。

    芳苑國中舞龍隊，稱霸全國。（照片由芳苑國中提供）

    芳苑國中舞龍隊，稱霸全國。（照片由芳苑國中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「粉紅超跑」換8人大轎了 午後風光回宮
    2023/02/20 09:53

    「粉紅超跑」換8人大轎了 午後風光回宮
    壯觀！「粉紅超跑」回鑾駐駕伸港福安宮 信眾「站」無虛席
    2023/02/19 17:13

    壯觀！「粉紅超跑」回鑾駐駕伸港福安宮 信眾「站」無虛席

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    雙溪高中舞龍隊赴星演出交流 33公尺巨龍成焦點
    2023/02/07 22:50

    雙溪高中舞龍隊赴星演出交流 33公尺巨龍成焦點
    興華高中舞龍隊隊員 允文允武力拚上台大
    2018/03/06 12:15

    興華高中舞龍隊隊員 允文允武力拚上台大
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播