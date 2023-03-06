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    首頁　>　彰化縣

    校園脫口罩首日彰化仍罩不離口原因曝光

    校園口罩鬆綁了，彰化市中山國小配合中央和縣府教育處防疫規定，不強迫師生戴口罩活動，室內戶外操場都讓學童自己決定要不要戴口罩。（記者張聰秋攝）

    校園口罩鬆綁了，彰化市中山國小配合中央和縣府教育處防疫規定，不強迫師生戴口罩活動，室內戶外操場都讓學童自己決定要不要戴口罩。（記者張聰秋攝）

    2023/03/06 12:21

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是校園自主戴口罩的防疫新制第一天，彰化縣校園絕大多數學生還是罩不離口，平均10個學童只有1、2個會脫罩，不脫罩的原因，一來戴口罩已戴3年多了，成了生活習慣，另一個就是跟空污和天氣冷有關，今天彰化縣空氣品質指標AQI呈黃色警戒，口罩戴好戴滿，對抗空污。

    彰化市中山國小全校1700多個學童，今天星期一，學校根據中央3月6日防疫新制和縣府教育處規定，不強迫戴口罩、師生自主量體溫、不強制使用用餐隔板，唯健康中心和校車為特定場所，強制規定仍要配戴口罩。

    校方表示，老師和學童戴口罩上課都養成習慣了，今天不強制配戴新制上路，多數學童都還是戴口罩上課，即使戶外體育課，學童跑步、跳繩，還是把口罩戴好戴滿，老師也戴口罩上課。

    小三學童說，天氣冷，操場上空污旗幟掛「黃旗」空氣品質不好，口罩戴好戴滿，減緩空氣污染的危害，為了健康還是要戴口罩。

    縣長王惠美則透過臉書提醒大家，口罩令鬆綁，不過最重要的指引仍是自主戴口罩，感冒、空氣差或為了口鼻保暖，都可以持續戴口罩。

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    校園脫罩首日，小朋友上戶外體育課，絕大多數仍然戴口罩又跑又跳。（記者張聰秋攝）

    校園脫罩首日，小朋友上戶外體育課，絕大多數仍然戴口罩又跑又跳。（記者張聰秋攝）

    今天校園口罩鬆綁首日，老師課堂上課仍自主戴口罩，學童幾乎也是戴好戴滿。（記者張聰秋攝）

    今天校園口罩鬆綁首日，老師課堂上課仍自主戴口罩，學童幾乎也是戴好戴滿。（記者張聰秋攝）

    今天是校園口罩鬆綁第1天，彰化縣絕大多數的國小學童仍然罩不離口，學童自主把口罩戴好戴滿。（記者張聰秋攝）

    今天是校園口罩鬆綁第1天，彰化縣絕大多數的國小學童仍然罩不離口，學童自主把口罩戴好戴滿。（記者張聰秋攝）

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