校園脫口罩首日彰化仍罩不離口原因曝光
2023/03/06 12:21
〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是校園自主戴口罩的防疫新制第一天，彰化縣校園絕大多數學生還是罩不離口，平均10個學童只有1、2個會脫罩，不脫罩的原因，一來戴口罩已戴3年多了，成了生活習慣，另一個就是跟空污和天氣冷有關，今天彰化縣空氣品質指標AQI呈黃色警戒，口罩戴好戴滿，對抗空污。
彰化市中山國小全校1700多個學童，今天星期一，學校根據中央3月6日防疫新制和縣府教育處規定，不強迫戴口罩、師生自主量體溫、不強制使用用餐隔板，唯健康中心和校車為特定場所，強制規定仍要配戴口罩。
校方表示，老師和學童戴口罩上課都養成習慣了，今天不強制配戴新制上路，多數學童都還是戴口罩上課，即使戶外體育課，學童跑步、跳繩，還是把口罩戴好戴滿，老師也戴口罩上課。
小三學童說，天氣冷，操場上空污旗幟掛「黃旗」空氣品質不好，口罩戴好戴滿，減緩空氣污染的危害，為了健康還是要戴口罩。
縣長王惠美則透過臉書提醒大家，口罩令鬆綁，不過最重要的指引仍是自主戴口罩，感冒、空氣差或為了口鼻保暖，都可以持續戴口罩。
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