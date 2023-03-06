彰化八卦山狂燒13小時成焦土 警已鎖定縱火嫌犯

彰化市八卦山脈3日火燒山狂燒13個小時，警方鎖定縱火嫌犯，今天派員警加強山區勘察巡邏勤務。 （記者湯世名攝）

2023/03/06 10:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市八卦山脈3日下午發生火燒山，大火從白天燒到黑夜，甚至跨夜燒到隔天清晨4點，狂燒13個小時後才撲滅，市長林世賢氣罵「絕對是縱火」，彰化警分局根據現場相關跡證研判有高度可能性是人為縱火，且已鎖定特定縱火嫌犯，其行為已涉嫌觸犯公共危險罪，將結合消防局火調報告循線傳喚到案。

彰化市八卦山岸頭巷公墓3日下午3點發生火燒山，由於現場雜草叢生，火勢一發不可收拾，消防局據報派出多達10個消防分隊共數十名消防員趕往搶救，從下午3點灌救到深夜，大火照亮夜空，再跨夜灌救到隔天清晨4點才全部撲滅，整整搶救13個小時，消防人員疲於奔命打火，相當辛苦，消防局出動空拍機拍到整個公墓區燒成一片焦土，景象駭人。

彰化市長林世賢今天指出，這起八卦山火燒山絕對是人為縱火，市公所已積極採購路口監視器，將部署在重點公墓周邊道路，縱火燒山的不肖人士絕對要嚴懲，他也呼籲民眾掃墓時一定要注意火苗，離開時一定要徹底把火苗撲滅，他們也將行文給警方，由社區巡守隊會同警方加強巡邏。

彰化警分局大埔派出所連日來加派警力在下午或晚間時段，於轄區相關公墓巡邏。大埔派出所長黃堃盛表示，3年前在八卦山岸頭巷同一處地點也發生過火燒山，當時就曾查獲縱火嫌犯，3日下午再度發生火燒山時，他們就懷疑又是一起人為縱火案，經過調閱監視器過濾釐清，已鎖定特定人士涉嫌縱火，一旦掌握該名人士縱火不法事證，將立即展開行動，把縱火嫌犯依公共危險罪移送法辦。

彰化市八卦山脈3日火燒山狂燒13個小時，彰化警分局指出已鎖定特定縱火嫌犯，循線偵辦中。 （警方提供）

彰化市八卦山脈3日火燒山狂燒13個小時，山區濃煙密布，景象駭人。 （警方提供）

彰化市八卦山脈3日火燒山狂燒13個小時，山區濃煙密布，火燒之處成焦土。 （消防局提供）

彰化市八卦山脈3日火燒山狂燒13個小時，直到隔天白天還有殘火，消防員趕緊灑水滅火。 （警方提供）

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