離奇！彰縣連2天大型火燒山人為縱火？ 消防：要調查

彰化市岸頭巷八卦山公墓3日火燒山，大火從白天燒到黑夜，空拍景象駭人，市長林世賢怒稱要把縱火者揪出。（資料照，消防局提供）

2023/03/05 22:12

〔記者湯世名／彰化報導〕離奇！彰化市八卦山脈3日下午發生火燒山，大火從白天燒到黑夜，甚至跨夜燒到隔天清晨4點，狂燒13個小時後才撲滅，無獨有偶，隔天花壇鄉八卦山脈又發生火燒山，數十名消防員疲於奔命，連續2天八卦山都發生大型火燒山，原因相當離奇，當地居民氣炸稱「要揪出縱火者」，彰化市長林世賢更稱「絕對是縱火」，他將要求警方把縱火者依公共危險罪偵辦。消防局則強調，由於縱火已涉及刑案，是否人為縱火還要調查。

彰化市八卦山岸頭巷公墓3日下午3點發生火燒山，由於現場雜草叢生，火勢一發不可收拾，消防局據報派出多達10個消防分隊共數十名消防員趕往搶救，從下午3點灌救到深夜，大火照亮夜空，再跨夜灌救到隔天清晨4點才全部撲滅，防人員疲於奔命打火，相當辛苦，消防局出動空拍機拍到整個公墓區燒成一片焦土，景象駭人。

無獨有偶，昨天下午花壇鄉三芬路第十公墓也發生火燒山，還燒出彈簧床墊等廢棄物，消防局再度派遣10個消防分隊共數十名消防員趕往搶救，火勢從傍晚燒到晚間，煙塵飄散到平地住宅區，民眾罵翻。

彰化市長林世賢指出，彰化市岸頭巷公墓火災絕對是人為縱火，每年只要接近清明節，彰化市部分公墓山區就會頻繁發生火災，殯葬業者便宜行事，整理墓區太過麻煩，乾脆放把火燒了最快，殊不知此舉恐釀空汙與危及百姓生命財產安全，因此他也決定在一個月內於公墓發生火災的高危險區周邊架設路口監視器，只要抓到縱火嫌犯一律扭送警方偵辦，希望警方也加入協助防止這類縱火歪風。

消防局長施順仁則表示，這兩起公墓火災是否有人為縱火，消防局將由火調人員進一步調查，以釐清真相。

彰化市岸頭巷八卦山公墓3日火燒山，大火從白天燒到黑夜，狂燒13個小時後才撲滅，市長林世賢怒稱「絕對是縱火」，他將要求警方把縱火者依公共危險罪偵辦。（資料照，消防局提供）

彰化市岸頭巷八卦山公墓3日火燒山，火勢猛烈煙霧瀰漫，狂燒13個小時後才撲滅。（資料照，消防局提供）

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