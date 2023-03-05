黃花風鈴木延後開花 南彰化多景點染上「金黃」

圖為今天坑內坑黃花風玲木步道景致。（記者顏宏駿攝）

2023/03/05 13:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南彰化有多個黃花風鈴木和木棉花景點，往年此時早已進入大爆發期，但今年冬天冷氣團一波接一波，加上水氣少，開花時間延後約1個禮拜，本週多個景點悄悄染上金黃，許多遊客利用假日前來賞景。

南彰以溪州鄉台一線水尾段、二水坑內坑步道的黃花風鈴木最引人入勝，另外還有田尾鄉的公園路、溪州花博公園附近的俊勇路、社頭「樂活襪之鄉」前的高鐵下方，而民眾自發性的種植更不計其數，四處可見燦爛的金黃，黃花風鈴為彰化點鋪出金黃大地和黃金地毯，網友自嘲「黃花風鈴木快變成縣花」。

目前坑內坑步道的黃花風玲木花開約5成，當地民眾預估下個禮拜會盛開。

苗木業者蕭道隆說，今年冬天氣溫較低、雨水少，各地黃花風鈴木的開花時節不定。園藝達人許再生說，樹齡10年的黃金風鈴木，只要天候適宜就會「大爆發」。他說，彰化溪州、田尾、永靖都是「苗木的故鄉」，黃金風鈴木樹苗取得容易，彰化佔地利之便，過去幾年大量種植，近年春天終被「金黃」攻佔。

彰化各鄉鎮的黃花風鈴木各具特色，遊玩取景時有些「眉角」，例如，台一線水尾段的黃花風鈴木長達2公里，兩株相距約15公尺，植距較長，較難拍出金黃簇簇的感覺，但開車在這條金黃大道，迎面而來的金黃，令人心曠神怡，而坑內坑的黃花風鈴木較為集中，一整片的黃色燦爛，景致與溪州台一線截然有別。

圖為今天坑內坑黃花風玲木步道景致。（記者顏宏駿攝）

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