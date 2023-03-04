沒下雨！濁水溪裸露近200公頃 覆蓋廢葡萄藤條抑制揚塵

多日無雨，濁水溪河床裸露地暴增，四河局舖設葡萄廢枝條來改善裸地揚塵問題。（彰化縣環保局提供）

2023/03/04 18:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕中部地區久未大雨，濁水溪溪水幾近斷流，河床乾枯裸露地將近200公頃，揚塵機率大增，第四河川局預計在裸露河地覆蓋破碎葡萄廢棄枝條，面積約3.5公頃，改善裸地揚塵，同時解決葡萄藤去化問題。

濁水溪揚塵容易造成彰化、雲林地區空污，四河局以水覆蓋、綠覆蓋或是以稻草蓆及防塵網覆蓋抑制，不過去年雨季短，今年冬天又乾燥無雨，濁水溪河床裸露地暴增到200公頃，亟需大量農業廢棄物覆蓋，彰化縣議員陳玉姬提議，可以廢棄葡萄藤枝條覆蓋，近日會同四河局、彰化縣環保局人員到高鐵橋下裸露地會勘。

陳玉姬說，彰化縣每年產生約6000噸葡萄廢棄枝條，去化成了大問題，目前雖有大村及溪湖鎮葡萄產業文化館可堆置，但地方居民擔心容易發生火災，得知縣府跟四河局有抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫，趕緊找相關單位協調與會勘。

四河局管理課長施楊東說，為加強揚塵改善量能及資源優化再利用，四河局從2020年開始於彰化地區試用破碎後的葡萄藤條，分別鋪設於濁水溪北岸大城鄉以及竹塘鄉高鐵橋下游河道高灘地等處，迄今已累計改善4.2公頃裸露地揚塵問題，成效不賴，因此今年繼續辦理，並針對高鐵橋下游側裸露地覆蓋，面積約3.5公頃。

彰化縣環保局將破碎後的葡萄枝條運至濁水溪出海口覆蓋河川地，防止塵土飛揚，也可解決農民去化葡萄藤的問題。（彰化縣環保局提供）

彰化縣議員陳玉姬和第四河川局、環保局等單位到濁水溪裸露地會勘。（彰化縣議員陳玉姬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法