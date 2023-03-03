媽祖賜福！白沙屯媽祖托夢尋人 腦萎縮童媽媽感動：只求平安

陳姓婦女抱著腦萎縮的男童向白沙屯媽祖祈福，「粉紅超跑」特地停轎，還不斷觸碰男童頭部。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

2023/03/03 23:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯媽祖北港進香途經彰化社頭，陳姓婦人抱著4歲腦萎縮兒子在路邊向媽祖祈福，「粉紅超跑」特地停轎，還不斷觸碰男童頭部賜福；沒想到隔天媽祖托夢給彰化鹿港1名工廠老闆，他近上網路看到畫面才恍然大悟，原來是媽祖要他幫助這母子，昨天也找到人。男童母親感動地說，沒想到媽祖會這樣做，覺得很感動，只想祈求孩子平安就好。

2月14日下午5點多，白沙屯媽祖進香鑾轎進入社頭鄉，陳女抱著不良於行的兒子在路邊等待，鑾轎不僅停下，還靠近男童，在頭部來回觸碰好幾次才離去，旁人大喊「媽祖慈悲」，沒想到之後還有更意外的發展。

家住鹿港的工廠老闆隔天夢見媽祖帶著小男孩來找他，但他不知夢境是何意，直到近日在網路看到這段畫面，驚覺竟與夢境一模一樣！他專程到通霄白沙屯拱天宮請示媽祖，「是不是要我幫助這對母子」，獲得聖杯，趕緊透過社頭鄉民代表邱湧錩幫忙協尋，團結力量大，不到24小時就順利找到這對母子。

記者致電腦萎縮男童的媽媽陳女，她說，她育有3個孩子，小兒子因故腦部萎縮，現在已經4歲了，可是仍無法正常走路，去年7月右腦萎縮腦水變濃稠，只能不斷透過開刀治療來尋求奇蹟，但她家經濟不穩定，領有中低收入戶證明，每天為龐大的醫療費跟輔具費感到困擾，所以才會想去找白沙屯媽祖，祈求一個奇蹟。

腦萎縮小兒子3/14要動大手術

「感謝媽祖！」陳女說，2019年她曾到白沙屯媽祖行經路線為兒子祈福，可是因為忙著發結緣品，與媽祖擦身而過，今年她得知媽祖會行經社頭，特地帶著小兒子從南投草屯趕來祈福，當時她抱著小兒子跪在路旁，沒想到神轎會在面前停下，還來回觸碰孩子的頭部，當下令她不斷掉淚，感動不已，覺得孩子被媽祖照顧了。

陳女說，小兒子3月14日要再進行大手術，成敗相當關鍵，結果就看到媽祖托夢的新聞，沒想到媽祖會這樣托夢，覺得又驚又喜，目前只想祈求孩子平安就好。

受托夢老闆預計明訪視母子

邱湧錩說，媽祖托夢之人從事汽車零件業者，年約42歲，預計明天（4日）會到南投與陳女士碰面，關懷訪視她的小兒子，是否需要醫療協助還是輔助購買營養品等，只要能幫上忙的，他一定會幫！

陳女感動地說，沒想到媽祖會這樣做，覺得很感動，只想祈求孩子平安就好。（陳女提供）

陳姓婦女抱著腦萎縮的男童在路邊向白沙屯媽祖祈福，「粉紅超跑」發現緩緩靠近並停轎。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

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