彰縣2個月遭竊電纜線長達5591米 警逮1嫌擴大偵辦

福興鄉頂粘街附近台電電纜線遭竊。（圖由台電彰化營業處提供）

2023/03/03 21:09

〔記者湯世名／彰化報導〕抓到了！彰化縣鹿港、福興、伸港等鄉鎮今年1、2月接連傳出民生用電纜線遭竊，受害居民苦不堪言，台電彰化區營業處統計這2個月來，全縣共傳出16件電纜線竊案，被竊的電纜線長度達5591公尺，受影響用戶23戶，縣警局高度重視此民生電纜線竊案，和美警分局今天循線查獲1名嫌犯到案，懷疑有共犯在逃，擴大偵辦中。

此外，有民眾爆料指出， 福興鄉頂粘村頂粘街一帶，在這2個月以來多次因電線被偷剪造成跳電、停電，並導致用電戶多樣大型電器損壞，雖曾報警，但警方無作為，未進行巡邏。和美警分局對此則澄清表示，鹿港、和美警方據報後報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，積極過濾可疑嫌犯，順利於今天查獲1名嫌犯到案，絕對沒有民眾所稱不作為。

台電彰化區營業處副處長曾陳發指出，1月份全縣電纜線失竊案件共有2件，總失竊長度為318公尺，市值約3萬元，受影響用戶2戶，失竊地點為鹿港及田尾偏僻及人煙稀少地區；2月份電纜線失竊案則有14件，總失竊長度為5273公尺，市值約20萬元，受影響用戶21戶，失竊地點主要集中在鹿港、和美、伸港與福興一帶偏僻及人煙稀少地區。這2個月來共發生16件竊案，被竊的電纜線長度達5591公尺，受影響用戶23戶，均已向警方報案。

曾陳發表示，為有效抑制電纜線失竊數量，他們今年防制電纜線路設備被竊的作為，包括有加強易失竊地區配電線路設備巡查，各巡修部門針對平時易失竊地區加強夜間巡視，巡視時將工程車警示燈打開，俾達嚇阻作用。易被竊地區協請村里辦公室放送廣播，請大家注意可疑人物及車輛。利用各種集會場合宣導，現場人員執行勤務時，若遇有可疑者開啟人孔蓋、手孔蓋抽取纜線施作工程，立即向他們確認是否為台電核備的承攬工程，建立自主巡護網，主動打擊竊賊，遏止纜線偷竊歪風。發現電纜線失竊時，將該段失竊電纜被剪切口保留並紀錄失竊地點、時間，做為警方破案證物。

他強調，台電將積極與檢警部門配合，每周將電纜線失竊地點及長度提供給警方作為偵辦參考，並協助加強巡邏勤務及電纜線案件查察。有關資源回收場宣導，他們將派員會同警方及環保局人員，向資源回收場宣導、告誡及取締以杜絕資源回收場收贓。

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