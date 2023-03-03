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    首頁　>　彰化縣

    只有100台！彰縣芬園贈輪椅、助行器 低收與身障快申請

    芬園鄉公所獲贈輪椅、助行器等身障器材，將優先送給鄉內低收入戶、中低收入戶與身障人士使用。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉公所獲贈輪椅、助行器等身障器材，將優先送給鄉內低收入戶、中低收入戶與身障人士使用。（圖由芬園鄉公所提供）

    2023/03/03 16:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕只有100台！彰化縣芬園鄉公所獲慈善單位捐贈輪椅、輔助手推車、助行器、便盆一批，總數100台，鄉長林世明今天在「送愛芬園、讓愛暢行」捐贈儀式中表示，這批器材將優先贈送給鄉內低收入戶、中低收入戶與身障人士使用，有需求的弱勢鄉民，可從即日起向芬園鄉公所社政課洽詢。

    今天捐贈儀式在芬園鄉公所前舉行，由慈音慈善會芬園分會及大宏慈善會捐贈輪椅30輛、輔助手推車30輛、助行器20支及便盆20個給芬園鄉公所，鄉長林世明與慈音慈善會芬園分會長張晉耀及大宏慈善會長林育群參與捐贈儀式。

    林世明表示，非常感謝兩會的捐贈讓芬園鄉行動不便的弱勢鄉民，有全新愛心輪椅代步，能得到更完善的輔助器具使用。林世明也有感而發說，慈善志業是由愛心、善心、恆心所匯聚而成的慈善金三角，慈善會捐贈者追求人生的價值，正向的回饋鄉里，攀爬慈善志業的高峰，堆疊憫人志業的延伸，藉由各項愛心活動來關懷弱勢群族，善心義舉值得肯定。感謝兩會的傾囊相助與善心義舉，為弱勢鄉民注入一股暖流。

    芬園鄉公所表示，這批器材是以芬園鄉弱勢身心障礙者和失能長輩為主，針對居家生活、社會参與、學習、休閒及生活品質維持所需的輪椅及輔助器具，將優先贈與低收、中低收及身障的鄉民，有需求的弱勢鄉民，可從即日起向芬園鄉公所社政課洽詢。

    芬園鄉公所獲贈輪椅、助行器等身障器材，總數100台將優先送給鄉內低收入戶、中低收入戶與身障人士使用。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉公所獲贈輪椅、助行器等身障器材，總數100台將優先送給鄉內低收入戶、中低收入戶與身障人士使用。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉公所獲贈輪椅、輔助手推車、助行器、便盆一批，鄉長林世明（左4）今在捐贈儀式感謝慈善單位義舉。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉公所獲贈輪椅、輔助手推車、助行器、便盆一批，鄉長林世明（左4）今在捐贈儀式感謝慈善單位義舉。（圖由芬園鄉公所提供）

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